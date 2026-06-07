Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi gözlemcileri için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. 07 Haziran 2026'da saat 10:00'da kaydedilen fiyat verileri, merak ediliyor.

Bu sabah itibarıyla ons altın fiyatı 4.329,50 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Aynı zamanda dolar bazındaki dalgalanmaları da yansıtmaktadır. Özellikle ons altın fiyatları, yurt içindeki altın fiyatlarını etkilemektedir.

Gram altın için alış fiyatı 6408,303 TL, satış fiyatı ise 6409,162 TL'dir. Gram altın, yerli yatırımcılar için önemli bir değerdir. Günümüzde gram altın, yaygın olarak kullanılan bir altın birimi haline gelmiştir. Yatırımcılar, bu fiyatlarla piyasanın yönü hakkında tahminlerde bulunma şansı buluyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı 10.253,28 TL, satış fiyatı ise 10.478,98 TL ile işlem görüyor. Yarım altın, alış fiyatı 20.442,49 TL, satış fiyatı 20.957,96 TL'den satılmakta. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 42.971 TL, satış fiyatı 43.638 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, Türkiye'deki yatırımcılar için altın alım-satımında referans noktası oluşturmaktadır.

Gremse altın, alış fiyatı 104.756 TL, satış fiyatı 106.216 TL'den işlem görmekte. Ata altın, alış fiyatı 43.099 TL, satış fiyatı 43.496 TL’dir. Ziynet altını ise alış fiyatı 41.013,14 TL, satış fiyatı 41.787,74 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların hangi tür altın birimlerini tercih edecekleri konusunda fikir sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çeken bir alandır. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.531,19 TL, satışta ise 4.733,63 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4.525,24 TL, satışta ise 5.250 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5.882,43 TL, satışta 6.167,62 TL'dir. Bu rakamlar, altın takı ve aksesuar sektöründe etkili olmaya devam ediyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.376,261 TL, satışta 6.377,116 TL olarak belirlenmiştir. 07 Haziran 2026 sabahı itibarıyla altın piyasası, yatırımcıların dikkatle izlediği bir seyir izlemektedir. Her bir fiyat kalemi, piyasanın gidişatı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Yatırımcıların dikkatli bir analiz yaparak doğru zamanda alım yapmaları gerekmektedir.