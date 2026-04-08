Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

08 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki döviz kurlarından etkileniyor. Ons altın fiyatı 4.822,09 dolar olarak işlem görürken, gram altın alış fiyatı 6.905,30 TL, satış fiyatı ise 6.906,19 TL belirlenmiştir. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da dikkat çekerken, ziynet altının ve bileziklerin değerleri de yatırımcılar için önemli verilerdir. Dalgalanmaları takip etmek, yatırım açısından kritik.

Cansu Çamcı

Altın fiyatları 08 Nisan 2026 tarihinde önemli bir değişim sergiliyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki döviz kurları bu durumu etkiliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.822,09 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, yatırımcıların altın alım satımında dikkate alması gereken bir gösterge.

Türkiye’de gram altın fiyatları alış fiyatı 6.905,30 TL, satış fiyatı ise 6.906,19 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, yatırımcılar için tercih edilen altın türlerinden biridir. Döviz kurlarındaki değişim, gram altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaktadır.

Farklı altın türleri de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11.048,48 TL, satış fiyatı 11.291,62 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın alış fiyatı 22.027,92 TL, satış fiyatı ise 22.583,24 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.601 TL, satış fiyatı ise 45.276 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu veriler, altın yatırımında farklı metallerin değerinin nasıl dalgalandığını gösteriyor.

Ziynet altını da yatırımcılar için önemli bir konudur. Ziynet altının alış fiyatı 44.193,94 TL, satış fiyatı ise 45.028,37 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın ise alış fiyatı 112.551 TL, satış fiyatı ise 115.400 TL seviyesinde işlem görmekte. Ayrıca, Ata altının alış fiyatı 46.544 TL, satış fiyatı ise 47.415 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik fiyatları, altın işleme ve yatırım alanında önemlidir. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.788,67 TL, satış fiyatı ise 5.030,36 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.848,54 TL, satış fiyatı ise 5.360 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.300,84 TL, satış fiyatı ise 6.601,30 TL seviyelerinden işlem görmektedir.

Serbest piyasalarda işlem gören 0.995 has altın, alış fiyatı 6.870,776 TL, satış fiyatı ise 6.871,66 TL olarak gösterilmektedir. Altın fiyatları, uluslararası ve yerel ekonomik koşullardan etkilenmekte. Yatırımcıların dalgalanmaları izlemeleri büyük önem taşımaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.898,08
6.898,92
% 2.21
10:24
Ons Altın / TL
214.261,86
214.336,52
% 2.06
10:39
Ons Altın / USD
4.810,47
4.811,13
% 2.22
10:39
Çeyrek Altın
11.036,92
11.279,73
% 2.21
10:24
Yarım Altın
22.004,86
22.559,47
% 2.21
10:24
Ziynet Altın
44.147,68
44.980,96
% 2.21
10:24
Cumhuriyet Altını
44.601,00
45.276,00
% -0.54
17:04
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

