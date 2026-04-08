Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 08 Nisan 2026 tarihinde önemli bir değişim sergiliyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki döviz kurları bu durumu etkiliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.822,09 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, yatırımcıların altın alım satımında dikkate alması gereken bir gösterge.

Türkiye’de gram altın fiyatları alış fiyatı 6.905,30 TL, satış fiyatı ise 6.906,19 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, yatırımcılar için tercih edilen altın türlerinden biridir. Döviz kurlarındaki değişim, gram altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaktadır.

Farklı altın türleri de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11.048,48 TL, satış fiyatı 11.291,62 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın alış fiyatı 22.027,92 TL, satış fiyatı ise 22.583,24 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.601 TL, satış fiyatı ise 45.276 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu veriler, altın yatırımında farklı metallerin değerinin nasıl dalgalandığını gösteriyor.

Ziynet altını da yatırımcılar için önemli bir konudur. Ziynet altının alış fiyatı 44.193,94 TL, satış fiyatı ise 45.028,37 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın ise alış fiyatı 112.551 TL, satış fiyatı ise 115.400 TL seviyesinde işlem görmekte. Ayrıca, Ata altının alış fiyatı 46.544 TL, satış fiyatı ise 47.415 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik fiyatları, altın işleme ve yatırım alanında önemlidir. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.788,67 TL, satış fiyatı ise 5.030,36 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.848,54 TL, satış fiyatı ise 5.360 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.300,84 TL, satış fiyatı ise 6.601,30 TL seviyelerinden işlem görmektedir.

Serbest piyasalarda işlem gören 0.995 has altın, alış fiyatı 6.870,776 TL, satış fiyatı ise 6.871,66 TL olarak gösterilmektedir. Altın fiyatları, uluslararası ve yerel ekonomik koşullardan etkilenmekte. Yatırımcıların dalgalanmaları izlemeleri büyük önem taşımaktadır.