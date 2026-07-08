Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Güncel Verileri

08 Temmuz 2026 tarihli günlük altın fiyatları önemli bir ilgi odağı olmuştur. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.123,68 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, uluslararası talep ve ekonomik dalgalanmaların etkisini yansıtmaktadır.

Yerli piyasada gram altın fiyatları belirlenmiştir. Alış fiyatı 6.212,93 TL’dir. Satış fiyatı ise 6.213,80 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, Türkiye'de bireysel yatırımcılar için çok yaygın bir yatırım aracıdır. Bu yüksek seviyeler, altının değer saklama fonksiyonu üzerine ışık tutmaktadır.

Daha büyük altın türleri arasında çeyrek altın dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 9.940,68 TL’dir. Satış fiyatı ise 10.159,56 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın da rağbet görmektedir. Alış fiyatı 19.819,23 TL, satış fiyatı 20.319,13 TL olmuştur. Çeyrek ve yarım altın, özel günlerde tercih edilen hediyelik altınlardır.

Cumhuriyet altını, Türkiye'deki popüler altın çeşitlerinden biridir. Alış fiyatı 41.609 TL, satış fiyatı 42.239 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın fiyatları yükselmiştir. Alış fiyatı 100.612 TL, satış fiyatı ise 101.628 TL olmuştur. Bu altın türleri, yatırımcılar için iyi bir değer deposudur.

Ata altın ve ziynet altını da değerlendirebiliriz. Ata altının alış fiyatı 41.425 TL, satış fiyatı ise 41.680 TL'dir. Ziynet altının alış fiyatı 39.762,73 TL, satış fiyatı 40.513,98 TL olarak kaydedilmiştir. Ziynet altın, geleneksel olarak aile büyüklerinden kalan veya özel günlerde hediye edilen değerli bir nesnedir.

Altın bilezik piyasası da hareketlidir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.387,95 TL, satışta 4.550,67 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.275,71 TL, satışta ise 4.950 TL olmuştur. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.649,67 TL, satışta 5.837,89 TL’dir. Bilezikler, altın yatırımı ve mücevherat olarak işlevsellik sunmaktadır.

Altın fiyatları, 08 Temmuz 2026 itibarıyla önemli bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Artan fiyatlar, yurt içi ve uluslararası ekonomik gelişmelere bağlıdır. Yatırımcılar, bu dalgalanmalara dikkat etmeli, işlemleri özenle değerlendirmelidir.