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Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 09 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Ons altın 4.331,33 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın alış 6425,592 TL, çeyrek altın alış ise 10.280,95 TL olarak belirlendi. Yarım altın 20.497,64 TL, Cumhuriyet altını 42.831 TL seviyelerinde. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları ve güncel fiyatları takip ederek kararlarını şekillendiriyor. Altın, güvenli liman olarak önemini koruyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 09 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibariyle, ons altın değeri 4.331,33 Dolar olarak belirlendi. Bu değer, altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir referans noktası oluşturuyor.

Gram altın fiyatları, alış: 6425,592 TL ve satış: 6426,511 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu rakamlar, gram altın alım-satım işlemlerinde kritik bir rol oynuyor. Piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte bu fiyatlar sürekli güncelleniyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alış 10.280,95 TL ve satış 10.507,35 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın geleneksel olarak hediye aracı olarak tercih ediliyor. Bu değerler, yatırımcılar için önemli bir kıyaslama noktası sunuyor.

Yarım altın için alış fiyatı 20.497,64 TL, satış fiyatı ise 21.014,69 TL olarak kaydedildi. Yarım altın, özellikle düğün ve özel günlerde tercih ediliyor. Bu fiyat seviyeleriyle işlem görmeye devam ediyor.

Cumhuriyet altını da yatırımcıların ilgisini çeken bir ürün. Alış fiyatı 42.831 TL, satış fiyatı ise 43.498 TL olarak belirlenmiş durumda. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırımlar için güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor.

Gremse altın fiyatları, alış 104.548 TL, satış 105.709 TL olarak kaydedildi. Gremse altın, daha büyük ölçekli işlemler düşünen yatırımcılar için uygun bir seçenek sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Ata altını ise alış fiyatı 43.013 TL, satış fiyatı 43.288 TL olarak işlem görmekte. Ata altın, hem yatırım hem de hediye amacıyla tercih edilen popüler bir seçenek.

Ziynet altını fiyatları, alış 41.123,79 TL, satış 41.900,85 TL ile değerlendiriliyor. Geleneksel hediyelikler arasında yer alan ziynet altın, özel günlerde sıkça tercih ediliyor.

Bilezik fiyatlarına bakacak olursak, 14 ayar bilezik gramı alış 3.524,02 TL, satış 4.713,39 TL seviyelerinde işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı ise alış 4.504,48 TL, satış 5.230 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gramı alış 5.870,78 TL, satış 6.138,03 TL arasında işlem görmekte.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları, alış 6.393,464 TL, satış 6.394,378 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, yatırımcıların yüksek saflıkta altın alma konusunda dikkat etmesi gereken önemli noktaları içeriyor.

Altın fiyatları, global ekonomik koşullar, döviz kurları ve yatırımcı psikolojisi gibi faktörlerden etkileniyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Altın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de güvenli liman özelliğini koruyor. Yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.409,13
6.409,84
% -0.15
10:39
Ons Altın / TL
199.586,61
199.656,82
% -0.03
10:54
Ons Altın / USD
4.328,01
4.328,65
% -0.05
10:54
Çeyrek Altın
10.254,61
10.480,09
% -0.15
10:39
Yarım Altın
20.445,13
20.960,19
% -0.15
10:39
Ziynet Altın
41.018,44
41.792,18
% -0.15
10:39
Cumhuriyet Altını
42.831,00
43.498,00
% -0.32
17:04
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Altın güncel altın fiyatları
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