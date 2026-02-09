Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Şubat Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 09 Şubat 2026: Piyasalardaki Dalgalanmalar ve Güncel Veriler

09 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00'da açıklanan verilere göre ons altın fiyatı 5.034,66 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum uluslararası piyasalarda altın talebinin arttığını gösteriyor. Değerli metal, güvenli liman olarak tercih edilmektedir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları alışta 7.061,37 TL, satışta ise 7.062,63 TL'den işlem görmekte. Bu fiyat hareketleri TL'nin değer kaybı ile ekonomik belirsizliklerle doğrudan bağlantılı. Yatırımcılar, gram altındaki dalgalanmaları dikkatle takip ediyor.

Ontaki ons altın, alış fiyatı 219.572,83 TL, satış fiyatı ise 219.732,46 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Çeyrek altın fiyatları alışta 11.298,19 TL, satışta ise 11.547,40 TL'den işlem görüyor. Yarım altın ise alışta 22.525,76 TL, satışta 23.094,79 TL'den işlem görmekte. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 49.597 TL, satış fiyatı ise 49.607 TL olarak kaydedilmiştir.

Gremse altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir veri sunuyor. Alış fiyatı 120.363 TL, satış fiyatı ise 122.006 TL seviyesinde. Ata altın fiyatları alışta 49.631 TL, satışta ise 50.224 TL ile işlem görmekte. Jeanette, ziya altın ise alışta 45.192,74 TL, satışta ise 46.048,33 TL'den işlem görmekte.

Bunun yanı sıra, 14 ayar bileziklerin gram fiyatı alışta 4.070,69 TL, satışta 5.363,25 TL'dir. 18 ayar bileziklerin gram fiyatı alışta 5.193,77 TL, satışta ise 6.120 TL. 22 ayar bileziklerin gram fiyatı alışta 6.759,13 TL, satışta 7.087,83 TL olarak kaydedilmiştir. Serbest 0.995 has altın alışta 7.026,06 TL, satışta 7.027,31 TL'den işlem görmekte.

Altın fiyatlarının dalgalı seyrinin sürdüğü bu dönemde yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Piyasa hareketlerini yakından takip etmek büyük bir önem taşıyor. Ekonomik durgunluk, enflasyon ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkileyen temel faktörlerdir. Yatırım kararları alınırken tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.