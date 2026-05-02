Kapat
Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

2 Mayıs 2026'da altın fiyatları, yatırımcılar için dikkat çekici seviyelerde bulunuyor. Global piyasalarda ons altın 4.614,00 dolar, gram altın ise 6702,452 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10723,92 TL, yarım altın 21380,82 TL seviyelerindedir. Gremse altın ve ziynet altın fiyatları da önemli değerler sunuyor. Yatırımcılar, bu rakamlarla piyasa dalgalanmalarına karşı stratejilerini belirleme şansı yakalıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Rümeysa Ezgi Sivritepe
Altın Piyasasında 2 Mayıs 2026 Günlük Fiyatları

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Global piyasalarda ons altın fiyatı, 4.614,00 dolar olarak işlem görmekte. Bu rakam, yatırımcıların altına olan talebinin bir yansımasıdır.

Gram altın alış fiyatı 6702,452 TL, satış fiyatı ise 6703,28 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, Türkiye'deki bireysel yatırımcılar için en çok tercih edilen şekillerden biridir. Bu fiyatlarla yatırımcılar için önemli bir alım-satım fırsatı sunulmaktadır.

Ons altın için alış fiyatı 208369,05 TL, satış fiyatı 208588,14 TL olarak kaydedilmiştir. Bu yüksek seviyelerdeki fiyatlar, yatırımcıların altına olan ilgisini artırmaktadır. Altın, uzun vadeli güvenli liman olarak görülen bir varlıktır.

Çeyrek altın, erişilebilir bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 10723,92 TL, satış fiyatı ise 10959,86 TL'dir. Yatırımcılar, çeyrek altın alarak piyasalardaki dalgalanmalara karşı kendilerini koruyabilirler.

Yarım altın alış fiyatı 21380,82 TL, satış fiyatı 21919,73 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar bu yatırım aracı ile birikimlerini değerlendirme imkanı bulmaktadır. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 44308 TL, satış fiyatı 44978 TL seviyesindedir.

Gremse altın, özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Gremse altın alış fiyatı 107911 TL, satış fiyatı ise 110146 TL'dir. Ata altın alış fiyatı 44463 TL, satış fiyatı ise 44931 TL seviyesindedir.

Ziynet altını, yatırımcıların tercih ettiği bir diğer altın türüdür. Ziynet altın alış fiyatı 42895,69 TL, satış fiyatı ise 43705,39 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkate alması gereken önemli değerlerdir.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için dikkat çeken bir kategori oluşturmaktadır. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3640,25 TL, satış fiyatı ise 4863,57 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4670,79 TL, satış fiyatı ise 5330 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6059,65 TL, satış fiyatı ise 6357,52 TL olarak işlem görmektedir.

Sonuç olarak, 2 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, yerli ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcılar bu verileri değerlendirerek stratejilerini belirleyebilirler. Altın, her zaman önemli bir yatırım aracı olmayı sürdürmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.702,45
6.703,28
% -0.19
23:59
Ons Altın / TL
208.369,05
208.588,14
% -0.19
23:59
Ons Altın / USD
4.613,72
4.614,29
% -0.18
23:59
Çeyrek Altın
10.723,92
10.959,86
% -0.19
23:59
Yarım Altın
21.380,82
21.919,73
% -0.19
23:59
Ziynet Altın
42.895,69
43.705,39
% -0.19
23:59
Cumhuriyet Altını
44.308,00
44.978,00
% 1.63
17:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

