Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında 2 Mayıs 2026 Günlük Fiyatları

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Global piyasalarda ons altın fiyatı, 4.614,00 dolar olarak işlem görmekte. Bu rakam, yatırımcıların altına olan talebinin bir yansımasıdır.

Gram altın alış fiyatı 6702,452 TL, satış fiyatı ise 6703,28 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, Türkiye'deki bireysel yatırımcılar için en çok tercih edilen şekillerden biridir. Bu fiyatlarla yatırımcılar için önemli bir alım-satım fırsatı sunulmaktadır.

Ons altın için alış fiyatı 208369,05 TL, satış fiyatı 208588,14 TL olarak kaydedilmiştir. Bu yüksek seviyelerdeki fiyatlar, yatırımcıların altına olan ilgisini artırmaktadır. Altın, uzun vadeli güvenli liman olarak görülen bir varlıktır.

Çeyrek altın, erişilebilir bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 10723,92 TL, satış fiyatı ise 10959,86 TL'dir. Yatırımcılar, çeyrek altın alarak piyasalardaki dalgalanmalara karşı kendilerini koruyabilirler.

Yarım altın alış fiyatı 21380,82 TL, satış fiyatı 21919,73 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar bu yatırım aracı ile birikimlerini değerlendirme imkanı bulmaktadır. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 44308 TL, satış fiyatı 44978 TL seviyesindedir.

Gremse altın, özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Gremse altın alış fiyatı 107911 TL, satış fiyatı ise 110146 TL'dir. Ata altın alış fiyatı 44463 TL, satış fiyatı ise 44931 TL seviyesindedir.

Ziynet altını, yatırımcıların tercih ettiği bir diğer altın türüdür. Ziynet altın alış fiyatı 42895,69 TL, satış fiyatı ise 43705,39 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkate alması gereken önemli değerlerdir.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için dikkat çeken bir kategori oluşturmaktadır. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3640,25 TL, satış fiyatı ise 4863,57 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4670,79 TL, satış fiyatı ise 5330 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6059,65 TL, satış fiyatı ise 6357,52 TL olarak işlem görmektedir.

Sonuç olarak, 2 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, yerli ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcılar bu verileri değerlendirerek stratejilerini belirleyebilirler. Altın, her zaman önemli bir yatırım aracı olmayı sürdürmektedir.