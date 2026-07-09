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Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

9 Temmuz 2026 tarihi, altın fiyatları açısından kritik bir gün olarak öne çıkıyor. Ons altın fiyatı 4.108,28 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 6.187,95 TL, çeyrek altın fiyatı ise 9.900,72 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını 40.795,00 TL'den satılıyor. Yatırımcılar, bilezik ve ziynet altın fiyatlarını da takip etmelidir. Altın, değer saklama aracı olarak popülaritesini koruyor. Fiyatların geleceği merak ediliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

9 Temmuz 2026, altın fiyatları açısından önemli bir gün oldu. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.108,28 Dolar seviyesinde işlem gördü. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Dolar bazındaki fiyatların global ekonomik gelişmelerle şekillenmesi merak ediliyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.187,95 TL, satışta 6.188,87 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların yapacağı işlemlerde etkili olabilir. Gram altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, yatırımcılar arasındaki ilgiyi artırıyor. Altın, değer saklama aracı olarak tercih ediliyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı 9.900,72 TL, satış fiyatı ise 10.118,80 TL olarak kaydedildi. Türkiye'de çeyrek altın, hediye olarak sık tercih edilen bir tür. Ayrıca yarım altın fiyatları da önemli bir seçenek oluşturuyor. Yarım altın, alışta 19.739,56 TL, satışta 20.237,60 TL olarak belirlendi.

Cumhuriyet altını fiyatları, 40.795,00 TL alış ve 41.409,00 TL satış olarak işlem gördü. Cumhuriyet altını, birikim yapma amacı güden yatırımcılar için önemli bir enstrüman. Gremse altın fiyatları ise alışta 100.299,00 TL, satışta 101.347,00 TL olarak belirlendi. Gremse altın, özel anlarda tercih ediliyor.

Ata altın, alışta 41.296,00 TL, satışta 41.564,00 TL düzeyinde işlem gördü. Ata altın, kolektif yatırım ve hediye amaçlı sık tercih ediliyor. Ziynet altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 39.602,88 TL, satış fiyatı 40.351,43 TL olarak kaydedildi. Ziynet altın, geleneksel törenlerde kullanılan bir tür olarak biliniyor.

Bilezik fiyatlarına bakıldığında, 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.377,13 TL, satışta 4.539,45 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 4.264,88 TL, satışta 4.950,00 TL seviyelerinde işlem gördü. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 5.632,09 TL, satışta 5.821,66 TL olarak belirlendi. Bu bilezik türleri, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

9 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekecek seviyelerde seyrediyor. Altın, güvenli bir liman olarak görülmeye devam ediyor. Ancak piyasa dinamiklerinin nasıl gelişeceği belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarını takip etmeli ve stratejilerini buna göre oluşturmalıdır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.184,40
6.185,26
% 0.8
10:23
Ons Altın / TL
192.567,84
192.650,09
% 0.92
10:38
Ons Altın / USD
4.108,69
4.109,25
% 0.83
10:38
Çeyrek Altın
9.895,04
10.112,90
% 0.8
10:23
Yarım Altın
19.728,00
20.225,46
% 0.8
10:23
Ziynet Altın
39.580,17
40.327,90
% 0.8
10:23
Cumhuriyet Altını
40.795,00
41.409,00
% -1.97
16:50
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Altın güncel altın fiyatları
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