Otomotiv devinde kriz büyüyor: 100 bin kişi işten çıkarılabilir

Avrupa otomotiv sanayisi, artan maliyetler, zayıflayan talep ve Çinli üreticilerin yükselen rekabeti nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Sektör temsilcileri, mevcut koşulların devam etmesi halinde hem üretim hem de istihdam açısından ağır sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor. Bu süreçte en dikkat çeken gelişme ise Volkswagen'in kapsamlı yeniden yapılanma hazırlığı oldu.

ÜRETİM FAZLASI BASKIYI ARTIRIYOR

Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), Avrupa'da otomotiv sektörünün rekabet gücünü koruyabilmesi için cesur adımlar atılması gerektiğini belirtti. Birlik Başkanı Hildegard Müller, ekonomik sıkıntıların tüm Avrupa otomotiv endüstrisini etkilediğini ve bu etkinin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Sektöre ilişkin yayımlanan analizlerde ise Avrupa'daki otomotiv üretim kapasitesinin yıllık talebin yaklaşık 5 milyon araç üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu durumun kıta genelinde yaklaşık 35 fabrikanın kapasitesine karşılık gelen bir fazlalık oluşturduğu değerlendirilirken, düşük verimle çalışan tesisler için farklı çözüm seçenekleri masaya yatırılıyor. Bunlar arasında bazı fabrikaların farklı üreticilere devredilmesi ihtimali de bulunuyor.

VOLKSWAGEN'DE 100 BİN KİŞİYİ ETKİLEYEBİLECEK PLAN

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in denetleme kurulunda, maliyetleri düşürmeye yönelik kapsamlı bir yeniden yapılanma planının ele alınması bekleniyor. İddialara göre plan kapsamında grup genelinde yaklaşık 100 bin çalışanın işten çıkarılması değerlendiriliyor. Bu rakamın, daha önce gündeme gelen istihdam azaltma planlarının yaklaşık iki katına ulaştığı belirtiliyor.

Şirketin ayrıca Almanya'daki Hannover, Emden ve Zwickau tesisleri ile Audi'nin Neckarsulm fabrikasına yönelik çeşitli seçenekleri değerlendirdiği ifade ediliyor. Hayata geçirilmesi halinde söz konusu adımlar, Volkswagen tarihindeki en büyük yeniden yapılanma süreci olarak kayıtlara geçebilir.

SENDİKALAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yeniden yapılanma hazırlıkları, Almanya'da sendikaların sert tepkisine neden oldu. IG Metall sendikasının çağrısıyla Volkswagen'in farklı üretim tesislerinde protesto gösterileri düzenlenirken, benzer eylemlerin Porsche, Audi ve MAN çalışanları tarafından da yapılmasının beklendiği bildirildi.

Uzmanlar, yüksek üretim maliyetleri, kapasite fazlası, Çinli üreticilerin artan pazar payı ve ABD'nin otomobil ithalatına yönelik gümrük tarifelerinin Avrupa otomotiv sektöründeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri ise üretimin ve istihdamın korunabilmesi için kısa vadede yeni stratejik kararların kaçınılmaz hale geldiğini vurguluyor.