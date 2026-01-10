FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ocak Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

10 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ons altın, 4.507,92 Dolar seviyesindeyken, gram altın alış fiyatı 6.250,51 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın fiyatları 10.000,81 TL'den başlıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Yerel yatırımcılar için gram, çeyrek ve ziynet altın gibi değer saklama araçları önemli bir rol oynuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ocak Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın Fiyatları 10 Ocak 2026: Piyasalarda Dalgalanmalar Devam Ediyor

10 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fiyatlar geniş bir spektrumda işlem görmekte. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.507,92 Dolar seviyesinde. Bu değer, küresel piyasalardaki belirsizliklerle dalgalanmakta. Ekonomik göstergeler de bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak ons altında yön bulmaya çalışıyor.

Gram altın fiyatları ise alışta 6250,508 TL, satışta ise 6251,354 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, Türkiye’de yerel yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı. Fiyatındaki artış ve azalışlar ekonomik durumla doğrudan ilişkilendirilmekte. Bugün gram altında gözlemlenen artış, yerel yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir nokta.

Çeyrek altın fiyatları da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10.000,81 TL, satış fiyatı ise 10.220,96 TL. Bu değerler, özel günlerde altın alım-satımını etkiliyor. Yarım altın fiyatları alışta 19.939,12 TL, satışta ise 20.441,93 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın, küçük yatırımcılar için tercih sebebi olabiliyor.

Cumhuriyet altını, alışta 42.025 TL, satışta ise 42.661 TL olarak işlem görmekte. Bu klasik yatırım aracı, piyasalardaki güvenli liman arayışına yanıt veriyor. Ziynet altın fiyatları ise alışta 40.003,25 TL, satışta 40.758,83 TL olarak belirlenmiş durumda. Ziynet altın, geleneksel hediyelik altın olarak sıkça tercih ediliyor. Fiyatlar, iktisadi durumla bağlantılı olarak izleniyor.

Bilezik piyasasında 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.496,68 TL, satışta 4.649 TL ile işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.439,16 TL, satışta 4.850 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 5.777,61 TL, satış fiyatı ise 6.043,93 TL seviyesinde. Bilezik alımlarında fiyat ve kalite önemli kriterler.

Serbest piyasada has altın fiyatları da göz önünde bulundurulmalı. 0.995 saflıkta has altın, alışta 6.219,255 TL, satışta ise 6.220,097 TL ile işlem görmekte. Bu değerler, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanmalara neden olabiliyor.

10 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları, ekonomik belirsizliklerle dalgalanmaların yaşandığı bir süreçte seyrediyor. Yatırımcılar, dikkatle altın fiyatlarını takip ediyor. Altın, portföy yönetiminde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.250,51
6.251,35
% 0.91
23:59
Ons Altın / TL
194.377,34
194.484,38
% 0.92
23:59
Ons Altın / USD
4.507,62
4.508,23
% 0.7
23:59
Çeyrek Altın
10.000,81
10.220,96
% 0.91
23:59
Yarım Altın
19.939,12
20.441,93
% 0.91
23:59
Ziynet Altın
40.003,25
40.758,83
% 0.91
23:59
Cumhuriyet Altını
42.025,00
42.661,00
% 0.63
17:10
