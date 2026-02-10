FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Şubat Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Şubat 2026'da altın piyasasında önemli gelişmeler gözlemlendi. Günlük altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte şekilleniyor. Ons altın fiyatı 5.026,34 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın alış fiyatı 7.041,132 TL, satış fiyatı ise 7.042,337 TL olarak belirlendi. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da artış gösterdi. Yatırımcılar için güncel veriler kritik bilgiler sunarken, piyasanın genel gidişatını etkiliyor.

Şubat 2026 tarihinde altın piyasasında belirgin hareketler yaşandı. Saat 10:00’da gelen verilere göre, ons altın fiyatı 5.026,34 dolar seviyesine ulaştı. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları takip eden yatırımcılar için önem taşıyor.

Gram altın fiyatları ise alış ve satış açısından farklılık gösteriyor. Alış fiyatı 7.041,132 TL, satış fiyatı ise 7.042,337 TL olarak kaydedildi. Yerel yatırımcıların gram altına olan talebinin devam etmesi, fiyatların yükselmesine katkı sağlamış olabilir.

Ayrıca, ons altın fiyatları Türkiye’de yatırımcılara gram üzerinden işlem yapma imkânı sunuyor. Gram altının alış fiyatı 218.925,59 TL, satış fiyatı 219.119,28 TL seviyelerindedir. Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir arka plan oluşturuyor ve piyasanın genel gidişatını göstermekte.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekici bir artış sergiledi. Alış fiyatı 11.265,81 TL, satış fiyatı ise 11.514,22 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, düğün ve özel günlerde sıkça tercih edilen bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor.

Yarım altın fiyatları ise alışta 22.461,21 TL, satışta ise 23.028,44 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyatlar, yatırımcılar için değerli bir birikim aracı sunuyor. Ayrıca, Cumhuriyet altını için alış fiyatı 48.404 TL, satış fiyatı ise 49.144 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını, güvenilir bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor.

Gremse altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Alış fiyatı 118.142 TL, satış fiyatı 119.822 TL olarak belirlenmiş durumda. Ata altının alış fiyatı 48.715 TL, satış fiyatı ise 49.325 TL seviyelerine ulaştı. Ziynet altını ise alış fiyatı 45.063,24 TL, satış fiyatı ise 45.916,04 TL olarak işlem görmekte.

Bilezik fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.993,93 TL, satış fiyatı ise 5.276,17 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gramı 5.116,47 TL alış, 5.900 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise 6.634,38 TL alış, 6.960,55 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altının alış fiyatı 7.005,926 TL, satış fiyatı ise 7.007,125 TL olarak belirlendi. Altın fiyatlarının bu seviyelerde kalması, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Güncel veriler, altın piyasasının dinamiklerini ve yatırımcıların yönelimlerini etkileyen temel unsurlar arasında yer almakta.

