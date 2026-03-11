Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 11 Mart 2026 tarihinde önemli bir gün yaşadı. Saat 10.00 itibarıyla, ons altın fiyatı 5.198,15 dolara ulaştı. Bugünün değerleri, piyasa eğilimlerini ve altın talebini gösteren kritik bir ölçüt.

Gram altın alım fiyatı 7.365,144 TL, satış fiyatı ise 7.366,009 TL olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Yatırımcılar, gram altındaki fiyat değişikliklerini dikkatle izliyor.

Diğer altın türlerine göz attığımızda, çeyrek altının alış fiyatı 11.784,23 TL, satış fiyatı ise 12.043,42 TL. Yarım altın alış fiyatı 23.494,81 TL, satış fiyatı 24.086,85 TL oldu. Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.196 TL, satış fiyatı 49.933 TL seviyelerinde belirlenmiş. Bu altın türleri, birikim yapmak isteyenler için seçenekler sunuyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 119.632 TL, satışta ise 121.141 TL olarak kaydedildi. Ata altın, yatırımcılar için önemli bir yere sahip. Bugün alış fiyatı 49.330 TL, satış fiyatı 49.868 TL şeklinde belirlendi. Ziynet altın ise alış fiyatı 47.136,92 TL, satış fiyatı ise 48.026,38 TL olarak değer buldu.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.045,43 TL (alış) ve 5.328,78 TL (satış). 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 5.144,79 TL (alış) ve 6.002 TL (satış). 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.718,07 TL (alış) ve 7.037,45 TL (satış) seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın bileziklerinin değerini yansıtmaktadır.

Serbest piyasada has altın fiyatları, alışta 7.328,318 TL, satışta ise 7.329,179 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, yatırımcıların alım satım kararları üzerinde etkilidir. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Bu değişimler, yatırımcıları sürekli bir izleme gereğiyle karşı karşıya getiriyor. Bugün kaydedilen altın fiyatları, dikkatle takip edilmesi gereken veriler sunmaktadır.