FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 11 Mart 2026'da önemli bir yükseliş gösterdi. Ons altın 5.198,15 dolara yükselirken, gram altın alım fiyatı 7.365,144 TL, çeyrek altın 11.784,23 TL ve yarım altın 23.494,81 TL seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar, bu değerleri dikkatle izlerken, gram altın dikkat çekmeye devam ediyor. Dalgalanan altın fiyatları, ekonomik gelişmelerle birlikte yatırım kararlarını etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 11 Mart 2026 tarihinde önemli bir gün yaşadı. Saat 10.00 itibarıyla, ons altın fiyatı 5.198,15 dolara ulaştı. Bugünün değerleri, piyasa eğilimlerini ve altın talebini gösteren kritik bir ölçüt.

Gram altın alım fiyatı 7.365,144 TL, satış fiyatı ise 7.366,009 TL olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Yatırımcılar, gram altındaki fiyat değişikliklerini dikkatle izliyor.

Diğer altın türlerine göz attığımızda, çeyrek altının alış fiyatı 11.784,23 TL, satış fiyatı ise 12.043,42 TL. Yarım altın alış fiyatı 23.494,81 TL, satış fiyatı 24.086,85 TL oldu. Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.196 TL, satış fiyatı 49.933 TL seviyelerinde belirlenmiş. Bu altın türleri, birikim yapmak isteyenler için seçenekler sunuyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 119.632 TL, satışta ise 121.141 TL olarak kaydedildi. Ata altın, yatırımcılar için önemli bir yere sahip. Bugün alış fiyatı 49.330 TL, satış fiyatı 49.868 TL şeklinde belirlendi. Ziynet altın ise alış fiyatı 47.136,92 TL, satış fiyatı ise 48.026,38 TL olarak değer buldu.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.045,43 TL (alış) ve 5.328,78 TL (satış). 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 5.144,79 TL (alış) ve 6.002 TL (satış). 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.718,07 TL (alış) ve 7.037,45 TL (satış) seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın bileziklerinin değerini yansıtmaktadır.

Serbest piyasada has altın fiyatları, alışta 7.328,318 TL, satışta ise 7.329,179 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, yatırımcıların alım satım kararları üzerinde etkilidir. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Bu değişimler, yatırımcıları sürekli bir izleme gereğiyle karşı karşıya getiriyor. Bugün kaydedilen altın fiyatları, dikkatle takip edilmesi gereken veriler sunmaktadır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı
İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı?İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.355,60
7.356,73
% 0.02
10:33
Ons Altın / TL
228.784,12
228.827,31
% 0.02
10:48
Ons Altın / USD
5.190,12
5.190,77
% -0.02
10:48
Çeyrek Altın
11.768,96
12.028,26
% 0.02
10:33
Yarım Altın
23.464,36
24.056,51
% 0.02
10:33
Ziynet Altın
47.075,83
47.965,89
% 0.02
10:33
Cumhuriyet Altını
49.196,00
49.933,00
% 0.87
16:45
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.