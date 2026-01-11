Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ocak Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Ocak 2026 tarihinde altın fiyatları araştırılıyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.507,92 Dolar olarak belirlendi. Bu durum, küresel piyasalarda altın alım satımı yapan yatırımcılar için referans noktası oluşturdu.

Türk lirası cinsinden altın fiyatlarında bazı veriler kaydedildi. Gram altın alış fiyatı 6.250,51 TL, satış fiyatı ise 6.251,35 TL olarak raporlandı. Bu fiyatlar, yerel yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkiliyor. Gram altın, yatırımcılar için kolaylık sunmasıyla ön plana çıkıyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekti. Alış fiyatı 10.000,81 TL, satış fiyatı ise 10.220,96 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 19.939,12 TL, satış fiyatı 20.441,93 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 42.143 TL, satış fiyatı ise 42.780 TL seviyesinde belirlendi. Geleneksel altın birikimi araçları, Türkiye’de düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Gremse altının alış fiyatı 102.844 TL, satış fiyatı ise 103.883 TL olarak kaydedildi. Ata altın, alış fiyatı 42.375 TL, satış fiyatı 42.668 TL seviyesinde işlem gördü. Ziynet altın fiyatları, 40.003,25 TL alış ve 40.758,83 TL satış olarak raporlandı. Bu fiyatlar, Türkiye’de altın yatırımcıları için önemli bir veridir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 Ayar Bilezik gramı, 3.495,09 TL alış ve 4.640,58 TL satış fiyatı ile işlem gördü. 18 Ayar Bilezik gramı için alış fiyatı 4.440,89 TL, satış fiyatı ise 4.850 TL olarak belirlendi. 22 Ayar Bilezik gramı alış fiyatı ise 5.775,03 TL, satış fiyatı da 6.031,61 TL olarak tespit edildi.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, 6.219,26 TL alış ve 6.220,10 TL satış olarak işlem gördü. Bu fiyatlar, altın piyasasının mevcut durumunu yansıtıyor. Yatırımcıların stratejilerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. 11 Ocak 2026 itibarıyla, altın fiyatlarının piyasalardaki dalgalanmaları, yatırımcılar için takip etmeyi zorunlu hale getiriyor.