FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 12 Mart 2026 itibarıyla ons altın fiyatı 5.166,89 Dolar olarak belirlendi. Yerel piyasalarda gram altın, 7.326,224 TL alış ve 7.327,018 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları gibi farklı altın çeşitleri de dikkat çekmekte. Ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 12 Mart 2026 tarihi itibarıyla, saat 10:00'da ons altın fiyatı 5.166,89 Dolar olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmakta. Global ekonomik koşullar da fiyatları etkiliyor.

Gram altın, Türk lirası cinsinden işlem görüyor. Alış fiyatı 7.326,224 TL. Satış fiyatı ise 7.327,018 TL. Bu fiyatlar, Türkiye'deki yerel piyasalardaki talep ve arz koşullarını gösteriyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki küçük fark, piyasanın sağlıklı işlediğine dair bir göstergedir.

Çeyrek altın için alış fiyatı 11.721,96 TL. Satış fiyatı ise 11.979,67 TL. Yarım altın alış fiyatı 23.370,65 TL. Satış fiyatı ise 23.959,35 TL düzeyinde. Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.046 TL, satış fiyatı ise 49.783 TL'den işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın ürünlerinin geleneksel yatırım aracı olma işlevini bir kez daha ortaya koyuyor.

Gremse altın, yüksek değerli yatırım aracı arayanlar için dikkat çeken bir seçenek. Alış fiyatı 119.456 TL. Satış fiyatı ise 120.805 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 49.257 TL, satış fiyatı ise 49.655 TL. Ziynet altını almak isteyenler için, alış fiyatı 46.887,83 TL, satış fiyatı 47.772,16 TL şeklinde.

Bilezik altın fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, 4.039,35 TL alış ve 5.315,37 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı 5.134,87 TL alış, 6.002 TL satış fiyatına sahip. 22 ayar bilezik gramı ise 6.708,29 TL alış, 7.017,94 TL satış fiyatı ile dikkat ediyor. Bu fiyatlar, altının işlenme şeklinin yatırım değeri üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Serbest piyasada 0.995 saflıktaki altın fiyatları da önemli. Alış fiyatı 7.289,593 TL. Satış fiyatı ise 7.290,383 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler, altının güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini pekiştiriyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar için sadece bir değer göstergesi değil. Ekonomik istikrar ve piyasa dinamiklerini anlamak için temel bir sunum yapıyor. Gelecek günlerde altın fiyatlarının seyri ise iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gezmeyi çok sevdiği için o mesleği seçti: Müşteriler içeri girince şaşırıyorGezmeyi çok sevdiği için o mesleği seçti: Müşteriler içeri girince şaşırıyor
Adana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldıAdana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.340,59
7.341,44
% 0.06
10:42
Ons Altın / TL
228.376,34
228.505,13
% 0.12
10:57
Ons Altın / USD
5.177,98
5.178,54
% 0.04
10:57
Çeyrek Altın
11.744,94
12.003,25
% 0.06
10:42
Yarım Altın
23.416,48
24.006,51
% 0.06
10:42
Ziynet Altın
46.979,76
47.866,18
% 0.06
10:42
Cumhuriyet Altını
49.046,00
49.783,00
% -0.3
16:36
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.