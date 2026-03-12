Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 12 Mart 2026 tarihi itibarıyla, saat 10:00'da ons altın fiyatı 5.166,89 Dolar olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmakta. Global ekonomik koşullar da fiyatları etkiliyor.

Gram altın, Türk lirası cinsinden işlem görüyor. Alış fiyatı 7.326,224 TL. Satış fiyatı ise 7.327,018 TL. Bu fiyatlar, Türkiye'deki yerel piyasalardaki talep ve arz koşullarını gösteriyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki küçük fark, piyasanın sağlıklı işlediğine dair bir göstergedir.

Çeyrek altın için alış fiyatı 11.721,96 TL. Satış fiyatı ise 11.979,67 TL. Yarım altın alış fiyatı 23.370,65 TL. Satış fiyatı ise 23.959,35 TL düzeyinde. Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.046 TL, satış fiyatı ise 49.783 TL'den işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın ürünlerinin geleneksel yatırım aracı olma işlevini bir kez daha ortaya koyuyor.

Gremse altın, yüksek değerli yatırım aracı arayanlar için dikkat çeken bir seçenek. Alış fiyatı 119.456 TL. Satış fiyatı ise 120.805 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 49.257 TL, satış fiyatı ise 49.655 TL. Ziynet altını almak isteyenler için, alış fiyatı 46.887,83 TL, satış fiyatı 47.772,16 TL şeklinde.

Bilezik altın fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, 4.039,35 TL alış ve 5.315,37 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı 5.134,87 TL alış, 6.002 TL satış fiyatına sahip. 22 ayar bilezik gramı ise 6.708,29 TL alış, 7.017,94 TL satış fiyatı ile dikkat ediyor. Bu fiyatlar, altının işlenme şeklinin yatırım değeri üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Serbest piyasada 0.995 saflıktaki altın fiyatları da önemli. Alış fiyatı 7.289,593 TL. Satış fiyatı ise 7.290,383 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler, altının güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini pekiştiriyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar için sadece bir değer göstergesi değil. Ekonomik istikrar ve piyasa dinamiklerini anlamak için temel bir sunum yapıyor. Gelecek günlerde altın fiyatlarının seyri ise iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.