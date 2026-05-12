Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası 12 Mayıs 2026 itibarıyla dikkat çekiyor. Dolar bazında ons altın fiyatı 4.698,73 dolar seviyesindeyken, gram altın fiyatı 6.855,88 TL'den işlem görmekte. Çeyrek altın alış fiyatı ise 10.969,41 TL olmaktadır.

Altın Piyasasında 12 Mayıs 2026 Fiyat Analizi

12 Mayıs 2026 sabah saat 10:00 itibariyle altın fiyatları dikkat çekici bir tablo sunuyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, ons altın ve gram altın fiyatlarını öne çıkardı. Yatırımcılar bu fiyatlara odaklanmış durumda.

Dolar bazında ons altın fiyatı 4.698,73 dolardan işlem görmekte. Türk Lirası cinsinden gram altın fiyatı ise alışta 6.855,88 TL, satışta 6.856,64 TL seviyesinde. Bu durum, Türkiye'deki yatırımcılar için altının değerini gösteriyor. Yatırımcılar için gram altın, alım-satım açısından daha pratik bir seçenek olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın piyasası da önemli hareketler sergiliyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10.969,41 TL, satış fiyatı 11.210,61 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, yarım altın fiyatları alışta 21.870,26 TL ve satışta 22.421,22 TL olarak dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını ise alışta 45.634 TL, satışta 46.324 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Ziynet altın fiyatları da önemli bir piyasa alanıdır. Alışta 43.877,64 TL, satışta 44.705,30 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu ürünler, yüksek değerleri ile biliniyor. Yatırımcılar için alternatif yatırım araçları olarak tercih edilmektedir.

Altın bilezikler de ilgi çeken bir alan. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.728,68 TL alış, 4.956,04 TL satış ile takip ediliyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.757,06 TL alış, 5.545,00 TL satış seviyelerinde. 22 ayar bilezik gram için alış fiyatı 6.203,36 TL, satış fiyatı ise 6.492,68 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, bileziklerin yatırım ve süs eşyası olarak tercih edilmesi açısından önemli.

Gremse altın da yatırımcılar için dikkat çeken bir seçenektir. Alış fiyatı 110.467 TL, satış fiyatı 111.792 TL olarak kaydediliyor. Ayrıca, Ata altın alışta 45.517 TL, satışta 45.848 TL seviyelerinde işlem görüyor.

12 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları hem yatırımcılar hem de tüketiciler için fırsat ve riskler barındırıyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyenlerin fiyatları dikkatle takip etmeleri önemlidir. Piyasalardaki değişkenlik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.859,48
6.860,33
% -0.67
10:41
Ons Altın / TL
213.433,56
213.515,31
% -0.62
10:56
Ons Altın / USD
4.701,77
4.702,39
% -0.71
10:56
Çeyrek Altın
10.975,17
11.216,63
% -0.67
10:41
Yarım Altın
21.881,74
22.433,27
% -0.67
10:41
Ziynet Altın
43.901,70
44.730,09
% -0.66
10:41
Cumhuriyet Altını
45.634,00
46.324,00
% 0.61
17:07
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

