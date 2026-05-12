Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında 12 Mayıs 2026 Fiyat Analizi

12 Mayıs 2026 sabah saat 10:00 itibariyle altın fiyatları dikkat çekici bir tablo sunuyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, ons altın ve gram altın fiyatlarını öne çıkardı. Yatırımcılar bu fiyatlara odaklanmış durumda.

Dolar bazında ons altın fiyatı 4.698,73 dolardan işlem görmekte. Türk Lirası cinsinden gram altın fiyatı ise alışta 6.855,88 TL, satışta 6.856,64 TL seviyesinde. Bu durum, Türkiye'deki yatırımcılar için altının değerini gösteriyor. Yatırımcılar için gram altın, alım-satım açısından daha pratik bir seçenek olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın piyasası da önemli hareketler sergiliyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10.969,41 TL, satış fiyatı 11.210,61 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, yarım altın fiyatları alışta 21.870,26 TL ve satışta 22.421,22 TL olarak dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını ise alışta 45.634 TL, satışta 46.324 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Ziynet altın fiyatları da önemli bir piyasa alanıdır. Alışta 43.877,64 TL, satışta 44.705,30 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu ürünler, yüksek değerleri ile biliniyor. Yatırımcılar için alternatif yatırım araçları olarak tercih edilmektedir.

Altın bilezikler de ilgi çeken bir alan. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.728,68 TL alış, 4.956,04 TL satış ile takip ediliyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.757,06 TL alış, 5.545,00 TL satış seviyelerinde. 22 ayar bilezik gram için alış fiyatı 6.203,36 TL, satış fiyatı ise 6.492,68 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, bileziklerin yatırım ve süs eşyası olarak tercih edilmesi açısından önemli.

Gremse altın da yatırımcılar için dikkat çeken bir seçenektir. Alış fiyatı 110.467 TL, satış fiyatı 111.792 TL olarak kaydediliyor. Ayrıca, Ata altın alışta 45.517 TL, satışta 45.848 TL seviyelerinde işlem görüyor.

12 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları hem yatırımcılar hem de tüketiciler için fırsat ve riskler barındırıyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyenlerin fiyatları dikkatle takip etmeleri önemlidir. Piyasalardaki değişkenlik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.