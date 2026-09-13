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Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın bugün 6.785 TL seviyesinden işlem görüyor ve haftalık bazda 165 TL'lik düşüşle %2,38'lik bir gerileme yaşandı. Piyasalarda gram altının dalgalanma durumu dikkat çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.785 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.349 $ olarak belirlendi. Dolar/TL kuru ise 48,53 seviyesinde yer almakta. Gram altındaki günlük %0,72'lik artış dikkat çekerken, haftalık bazda ise 165 TL'lik düşüş ile %2,38'lik bir gerileme yaşandı. Bu durum, piyasalarda gram altının nasıl bir dalgalanma yaşadığını gözler önüne seriyor.

100.000 TL ile gram altın alacak olsanız 14 adet alabilir ve geriye 5.012 TL kalır. Çeyrek altın için aynı bütçeyi kullanırsanız 9 adet alabilir ve 160 TL'lik bir bakiye ile yola devam edersiniz. Geçtiğimiz haftaya göre gram altın fiyatları, 7 gün önce kapanışında 6.950 TL'den 6.785 TL'ye gerileyerek önemli bir değişim kaydetti.

Güncel Altın Fiyatları

13 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.784 TL 6.785 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.855 TL 11.093 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.641 TL 22.187 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.900 TL 45.600 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.699 TL 4.919 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.644 TL 5.430 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.348 $ 4.349 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.771 TL 6.777 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.833 TL 11.080 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.598 TL 22.160 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.900 TL 45.600 TL


Son olarak, grafiklerle desteklenen verilerle daha net bir anlayış elde edebilmektesiniz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.698 TL, direnç seviyesi ise 6.911 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için bu seviyeler sırasıyla 4.287 dolar ve 4.442 dolar olarak gözlemlenmektedir. Piyasalarda dikkatli olmak ve bu seviyeleri izlemek kritik önem taşıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.771 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 677.050 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.093 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.349 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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