Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.785 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.349 $ olarak belirlendi. Dolar/TL kuru ise 48,53 seviyesinde yer almakta. Gram altındaki günlük %0,72'lik artış dikkat çekerken, haftalık bazda ise 165 TL'lik düşüş ile %2,38'lik bir gerileme yaşandı. Bu durum, piyasalarda gram altının nasıl bir dalgalanma yaşadığını gözler önüne seriyor.
100.000 TL ile gram altın alacak olsanız 14 adet alabilir ve geriye 5.012 TL kalır. Çeyrek altın için aynı bütçeyi kullanırsanız 9 adet alabilir ve 160 TL'lik bir bakiye ile yola devam edersiniz. Geçtiğimiz haftaya göre gram altın fiyatları, 7 gün önce kapanışında 6.950 TL'den 6.785 TL'ye gerileyerek önemli bir değişim kaydetti.
13 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.784 TL
|6.785 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.855 TL
|11.093 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.641 TL
|22.187 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.900 TL
|45.600 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.699 TL
|4.919 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.644 TL
|5.430 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.348 $
|4.349 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.771 TL
|6.777 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.833 TL
|11.080 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.598 TL
|22.160 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.900 TL
|45.600 TL
Son olarak, grafiklerle desteklenen verilerle daha net bir anlayış elde edebilmektesiniz.
Gram altın için destek seviyesi 6.698 TL, direnç seviyesi ise 6.911 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için bu seviyeler sırasıyla 4.287 dolar ve 4.442 dolar olarak gözlemlenmektedir. Piyasalarda dikkatli olmak ve bu seviyeleri izlemek kritik önem taşıyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.771 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 677.050 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.093 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.349 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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