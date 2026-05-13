Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 13 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı, 4.700,02 Dolar seviyesindeydi. Bu durum, dünya çapında artan altın talebi ve yükselen jeopolitik risklerle bağlantılıdır.

Türk lirası üzerinden işlem gören gram altın ise alışta 6862,695 TL, satışta 6863,586 TL seviyelerine ulaştı. Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen formdur. Bu nedenle piyasalarda yakından izleniyor. Gram altının önümüzdeki günlerde ne yönde hareket edeceği ise merak ediliyor.

Çeyrek altın fiyatları 10.980,31 TL alış ve 11.221,96 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.892 TL, satışta 22.443,93 TL dolaylarında. Özellikle düğünlerde tercih edilen çeyrek ve yarım altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen talep görmeye devam ediyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45.364 TL, satış fiyatı 46.054 TL ile dikkat çekiyor. Bu özel altın kalemi, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Gremse altın fiyatları alışta 110.439 TL, satışta 111.838 TL seviyelerinden işlem görmekte. Ata altın fiyatları alışta 45.471 TL, satışta ise 45.853 TL olarak kaydedilmiştir.

Ziynet altın fiyatları ise 43.921,25 TL alış, 44.750,58 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu durum, ziynet altının hediyelik ve birikim amaçlı tercih edilmesini desteklemektedir. Bilezik altın kategorisinde 14 ayar gram altın, alışta 3.727,66 TL, satışta 4.957,82 TL'ye ulaşmış durumda. 18 ayar gram altın fiyatları, alışta 4.760,92 TL, satışta ise 5.545 TL'dir. 22 ayar bilezik gram altın fiyatları da alışta 6.201,69 TL, satışta 6.495,27 TL seviyelerine ulaşmıştır.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.828,382 TL, satışta 6.829,268 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatları, belirsizlikler ve ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. Yatırımcıların ve piyasa oyuncularının dikkatini çekmeye devam edeceği öngörülüyor. Piyasa analistleri, fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin etmek için gelişmeleri değerlendirecek.