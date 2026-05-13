Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 13 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcılar ve piyasa analistleri için büyük bir ilgi odağı. Ons altın 4.700,02 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 6862,695 TL alış, 6863,586 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 10.980,31 TL alış, yarım altın 21.892 TL alış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik gelişmeler ve artan talep, altın fiyatlarını etkilemeye devam etmekte. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Altın fiyatları, 13 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı, 4.700,02 Dolar seviyesindeydi. Bu durum, dünya çapında artan altın talebi ve yükselen jeopolitik risklerle bağlantılıdır.

Türk lirası üzerinden işlem gören gram altın ise alışta 6862,695 TL, satışta 6863,586 TL seviyelerine ulaştı. Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen formdur. Bu nedenle piyasalarda yakından izleniyor. Gram altının önümüzdeki günlerde ne yönde hareket edeceği ise merak ediliyor.

Çeyrek altın fiyatları 10.980,31 TL alış ve 11.221,96 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.892 TL, satışta 22.443,93 TL dolaylarında. Özellikle düğünlerde tercih edilen çeyrek ve yarım altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen talep görmeye devam ediyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45.364 TL, satış fiyatı 46.054 TL ile dikkat çekiyor. Bu özel altın kalemi, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Gremse altın fiyatları alışta 110.439 TL, satışta 111.838 TL seviyelerinden işlem görmekte. Ata altın fiyatları alışta 45.471 TL, satışta ise 45.853 TL olarak kaydedilmiştir.

Ziynet altın fiyatları ise 43.921,25 TL alış, 44.750,58 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu durum, ziynet altının hediyelik ve birikim amaçlı tercih edilmesini desteklemektedir. Bilezik altın kategorisinde 14 ayar gram altın, alışta 3.727,66 TL, satışta 4.957,82 TL'ye ulaşmış durumda. 18 ayar gram altın fiyatları, alışta 4.760,92 TL, satışta ise 5.545 TL'dir. 22 ayar bilezik gram altın fiyatları da alışta 6.201,69 TL, satışta 6.495,27 TL seviyelerine ulaşmıştır.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.828,382 TL, satışta 6.829,268 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatları, belirsizlikler ve ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. Yatırımcıların ve piyasa oyuncularının dikkatini çekmeye devam edeceği öngörülüyor. Piyasa analistleri, fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin etmek için gelişmeleri değerlendirecek.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.859,32
6.860,11
% -0.3
11:36
Ons Altın / TL
213.353,45
213.396,14
% -0.3
11:51
Ons Altın / USD
4.697,83
4.698,47
% -0.37
11:51
Çeyrek Altın
10.974,91
11.216,28
% -0.3
11:36
Yarım Altın
21.881,23
22.432,55
% -0.3
11:36
Ziynet Altın
43.899,64
44.727,90
% -0.3
11:36
Cumhuriyet Altını
45.364,00
46.054,00
% -0.58
17:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

