Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu
ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Şok market rafları bu hafta da her bütçeye uygun seçeneklerle dolup taşıyor. Merakla beklenen şok aktüel listesinde, yaz sıcaklarına çözüm sunan vantilatörlerden son teknoloji Samsung beyaz eşyalara kadar pek çok fırsat mevcut. Yeni şok katalog içeriğinde mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri de geniş yer tutuyor. Şokta bu hafta gelen ürünlerle evinizin eksiklerini tamamlamak, şok aktüel ürünler ve daha fazla marketin kataloğunu görmek için bizi takipte kalın!

Şok market, bu hafta evinizin her köşesine hitap eden ürünler sunuyor. Yaz sıcaklarına hazırlık için Altus ve Dijitsu marka vantilatörler ile hava soğutucular öne çıkarken, mutfakta işinizi kolaylaştıracak Lava döküm tavalar, Hascevher çelik setler ve çeşitli kesim aletleri dikkat çekiyor. Beyaz eşya ihtiyacı olanlar için Samsung ve Siemens markalı çamaşır makineleri, buzdolapları ve bulaşık makinelerinin yanında kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine her türlü temel ihtiyacınızı bu haftaki Şok katalogda bulabilirsiniz.

  • Bioblas şampuan çeşitleri 149 TL
  • Clear şampuan çeşitleri 159 TL
  • Dalin bebek şampuanı 159 TL
  • Dalin banyo kokusu 89 TL
  • Rexona deodorant çeşitleri 140 TL
  • Axe deodorant çeşitleri 179 TL
  • Duru granül klasik sabun 75 TL
  • Johnson's bebek yağı 75 TL
  • Gillette permatik tıraş bıçağı 82 TL
  • Gillette blue3 tıraş bıçağı 165 TL
  • Gillette sensor 3 tıraş bıçağı 235 TL
  • Maylo puf mendil 89 TL
  • Familia dev rulo havlu 29 TL
  • Veet tüy dökücü krem erkek 349 TL
  • Signal red defender diş macunu 110 TL
  • Sleepy hijyenik ped 39 TL
  • Familia jumbo havlu 119 TL
  • Duru Türk hamamı klasik sabun 85 TL
  • Ace platinum yoğun çamaşır suyu 179 TL
  • Asperox yüzey temizleyici 109 TL

  • Nesquik çokokare 75 TL
  • Pepsi kola cam 99 TL
  • Karmen kakao krema dolgulu sütlü çikolata 129 TL
  • Duru limon kolonyası 79 TL
  • Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 125 TL

  • Aprilla afan-7473 endüstriyel vantilatör 1,599 TL
  • Ledolet 3 in 1 ledli tavan vantilatörü 799 TL
  • Şamdan 40 lt midi fırın 2,499 TL
  • Piranha figürlü tws kulaklık 599 TL
  • Piranha figürlü bluetooth hoparlör 499 TL
  • Havit kulaküstü kulaklık 899 TL
  • Havit akıllı saat 1,299 TL
  • Piranha akıllı takip cihazı 299 TL
  • Piranha magsafe 5000 mah powerbank 499 TL
  • Forever figürlü el vantilatörü 299 TL
  • Kreuzer solar saplama led aydınlatma 54,95 TL
  • Kreuzer renkli solar saplama led aydınlatma 175 TL
  • Kreuzer hoppie şarjlı led kamp lambası 249 TL
  • Kreuzer figürlü solar saplama led aydınlatma 100 TL
  • Kreuzer çiçekli solar saplama led aydınlatma 75 TL
  • Aprilla elektrikli sinek öldürücü 275 TL

  • Win cam kapaklı çelik kavurma tenceresi 999 TL
  • Hascevher çelik cezve seti 649 TL
  • Lava çift kulplu döküm ızgara tava 900 TL
  • Kumsal wok tava 399 TL
  • Doğal ahşap saplı et bıçağı çeşitleri 149 TL
  • Pratik doğal ahşap saplı steak bıçağı 149 TL
  • Pratik masat 149 TL
  • Pratik et döveceği 349 TL
  • Pratik et satırı 349 TL
  • Pratik ev tipi bıçak bileyici 149 TL
  • Pratik et doğrama, dilimleme ve sıyırma bıçak çeşitleri 149 TL
  • Petrix dijital el tartısı 249 TL
  • Aprilla şerit taş motoru 1,190 TL
  • Viapot toprak güveç tencere 149 TL
  • Viapot toprak porsiyonluk güveç 4'lü 75 TL
  • Viapot toprak dolma kapağı 50 TL
  • Paşabahçe ikon çay bardağı 6'lı 129 TL
  • Gold yıldız kulplu kupa 249 TL
  • Kavanoz kapağı 10'lu 39,95 TL
  • Kapaklı desenli saklama kabı 75 TL
  • Nostaljik şekerlik 199 TL
  • Bambu kesim tahtası 249 TL

  • Dinarsu çift kişilik pamuklu pike 399 TL
  • Dinarsu tek kişilik pamuklu pike 349 TL
  • Dinarsu tek kişilik alez tül beze korumalı 329 TL
  • Dinarsu çift kişilik alez tül beze korumalı 399 TL
  • Tek kişilik penye lastikli çarşaf 229 TL
  • Çift kişilik penye lastikli çarşaf 299 TL
  • Dinarsu kilim 349 TL
  • Kırlent kılıfı 149 TL
  • Klimalı yastık 249 TL
  • Slazenger erkek modal şort 349 TL
  • Kadın modal şort 349 TL
  • Erkek tek alt ham bez 279 TL
  • Erkek kapri ham bez 249 TL
  • Kadın tek alt ham bez 279 TL
  • Kadın düğmeli pijama takımı leopar desenli 449 TL
  • Chantale sütyen dolgulu/dolgusuz 125 TL
  • 2'li kadın patik çorap figürlü 59,95 TL
  • 3'lü erkek patik çorap desenli 75 TL
  • Mansi ile oyna ve öğren kitap çeşitleri 149 TL

  • Spray mop set 249 TL
  • Click mop 200 TL
  • Mıknatıslı kapı sinekliği 139 TL
  • Sineklik tek kanat 50 TL
  • Sineklik çift kanat 59,95 TL
  • 3 parça banyo aksesuarı 129 TL
  • Musluk matı 50 TL
  • Saplı vücut ve masaj fırçası 75 TL
  • Banyo matı 100 TL
  • Silikon uçlu tuvalet fırçası 100 TL
  • Banya seti 5'li 399 TL
  • Metaltex metal asılabilir 2 katlı banyo rafı 229 TL
  • 2'li standlı cam sabunluk seti 299 TL
  • Organizer çeşitleri 50 TL
  • Tuvalet fırça çeşitleri 75 TL
  • Metal kapı arkası askı 129 TL
  • Kaktüs askı 3'lü 75 TL
  • Elbise askısı 6'lı 75 TL
  • Ambalaj lastiği 36,95 TL
  • Statik toz alma aparatı 50 TL
  • Su emici banyo matı 100 TL
  • Duş başlığı seti 179 TL
  • Masajlı taraklı duş başlığı seti 199 TL
  • Fonksiyonel batarya ucu 79,95 TL
  • Çok amaçlı saplı sepet 219 TL

  • Altus al 38 bfb uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 3,999 TL
  • Altus al 18 acw ayaklı vantilatör 2,299 TL
  • Altus kule tipi vantilatör al 30 tf 2,099 TL
  • Kiwi kfan-7410 kumandalı kule tipi vantilatör 1,599 TL
  • Dijitsu vn55 kule tipi vantilatör 5,699 TL
  • Dijitsu vn11 130w iyonizerli hava soğutucu 9,999 TL

  • Siemens wq41g200tr 9 kg çamaşır kurutma makinesi 31,999 TL
  • Samsung ww90cgc04dabah 9 kg çamaşır makinesi siyah 25,999 TL
  • Samsung ww90cgc04daeah 9 kg çamaşır makinesi beyaz 24,499 TL
  • Samsung rt47cg6636ww no frost buzdolabı 29,999 TL
  • Samsung dw60dg540fsr 4 programlı bulaşık makinesi 19,499 TL

Bu içerik 12 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

