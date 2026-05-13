Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

TBMM'ye bu hafta kritik düzenlemeler sunulacak. AK Parti, şehit yakınlarının mevcut 11 bin 858 lira olan aylıklarının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması için yasa teklifi verecek.

Ufuk Dağ
AK Parti, bu hafta Meclis Başkanlığı’na biri şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakları içeren, diğeri ise insani yardım sistemine ilişkin iki ayrı kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

SOSYAL HAKLAR GENİŞLETİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 14 maddelik teklif kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki malul gaziler ile şehit yakınlarına yönelik sosyal hakların genişletilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle birlikte Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilecek. Ücretsiz seyahat hakkı ile vergi mevzuatındaki bazı düzenlemelerin “pozitif ayrımcılık” ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınacağı belirtiliyor.

11 BİN LİRADAN 2 ASGARİ ÜCRETE ÇIKARILACAK

Teklif ile şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması planlanıyor. Hâlihazırda şehit yakınları 11 bin 858 lira aylık alıyor. Yeni düzenlemeyle aile başına iki asgari ücret kadar maaş bağlanacak. Şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret seviyesinde maaş verilecek.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA “ONURSAL KİMLİK”

Teklifte ayrıca şehit çocuklarına ilişkin yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut “şehit çocuğu” kimlikleri “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek. Yeni kimlik kartıyla sağlanan hakların önemli bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedeflenirken, özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkının korunacağı ifade ediliyor.

