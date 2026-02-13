FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Şubat Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

13 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatlarında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 4.964,47 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise Türkiye'de 6.976,352 TL alış fiyatıyla alıcı buluyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da artış gösteriyor. Yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Bu süreç, altın talebinde belirgin bir yükselişe neden oldu.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Şubat Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Altın Fiyatlarında Değişkenlik: 13 Şubat 2026 Güncel Veriler

13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları piyasalarda dalgalanma gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.964,47 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Küresel emtia piyasalarındaki belirsizlikler etkili. Yatırımcılar, güvenli liman arayışındalar. Ons altın, küresel ölçekte önemli bir değerli maden. Bu nedenle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Gram altın fiyatları ise 6.976,352 TL alış ve 6.977,223 TL satış fiyatları ile işlemde. Bu veriler, Türkiye’deki altın talebinin artışını gösteriyor. Yerel piyasalar döviz kurlarına duyarlı. Yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları, yerel yatırımcıların talebini artırıyor.

Diğer altın türleri de ilgi çekici. Çeyrek altın alış fiyatı 11.162,16 TL, satış fiyatı 11.407,76 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın alış fiyatı 22.254,56 TL, satış fiyatı ise 22.815,52 TL. Cumhuriyet altını 48.644 TL alış ve 49.379 TL satış fiyatlarına ulaşıyor. Bu veriler, geleneksel birikimlere olan ilginin canlı kaldığını gösteriyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.931,33 TL alış ve 5.202,31 TL satış fiyatları ile işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise 5.021,82 TL alış ve 5.900 TL satış fiyatında. 22 ayar bilezik gramı için ise alış fiyatı 6.532,66 TL, satış fiyatı 6.852,60 TL. Bu talep, düğün gibi özel günlerden de etkileniyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 6.941,47 TL alış ve 6.942,337 TL satış olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, has altın alım satımına olan ilginin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar için güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Altın piyasaları, 13 Şubat 2026 itibarıyla ekonomik belirsizlik ve döviz dalgalanmalarının etkisinde. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu veriler, ilerleyen günlerde altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sağlayabilir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor! Sözleşmenizde bu madde yoksa...Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor! Sözleşmenizde bu madde yoksa...
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.994,39
6.995,63
% 1.4
10:51
Ons Altın / TL
218.016,64
218.124,34
% 1.61
11:06
Ons Altın / USD
4.984,75
4.985,35
% 1.4
11:06
Çeyrek Altın
11.191,02
11.437,85
% 1.4
10:51
Yarım Altın
22.312,12
22.875,72
% 1.4
10:51
Ziynet Altın
44.764,13
45.611,53
% 1.4
10:51
Cumhuriyet Altını
48.644,00
49.379,00
% -0.05
17:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.