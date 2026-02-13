Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Şubat Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Değişkenlik: 13 Şubat 2026 Güncel Veriler

13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları piyasalarda dalgalanma gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.964,47 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Küresel emtia piyasalarındaki belirsizlikler etkili. Yatırımcılar, güvenli liman arayışındalar. Ons altın, küresel ölçekte önemli bir değerli maden. Bu nedenle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Gram altın fiyatları ise 6.976,352 TL alış ve 6.977,223 TL satış fiyatları ile işlemde. Bu veriler, Türkiye’deki altın talebinin artışını gösteriyor. Yerel piyasalar döviz kurlarına duyarlı. Yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları, yerel yatırımcıların talebini artırıyor.

Diğer altın türleri de ilgi çekici. Çeyrek altın alış fiyatı 11.162,16 TL, satış fiyatı 11.407,76 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın alış fiyatı 22.254,56 TL, satış fiyatı ise 22.815,52 TL. Cumhuriyet altını 48.644 TL alış ve 49.379 TL satış fiyatlarına ulaşıyor. Bu veriler, geleneksel birikimlere olan ilginin canlı kaldığını gösteriyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.931,33 TL alış ve 5.202,31 TL satış fiyatları ile işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise 5.021,82 TL alış ve 5.900 TL satış fiyatında. 22 ayar bilezik gramı için ise alış fiyatı 6.532,66 TL, satış fiyatı 6.852,60 TL. Bu talep, düğün gibi özel günlerden de etkileniyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 6.941,47 TL alış ve 6.942,337 TL satış olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, has altın alım satımına olan ilginin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar için güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Altın piyasaları, 13 Şubat 2026 itibarıyla ekonomik belirsizlik ve döviz dalgalanmalarının etkisinde. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu veriler, ilerleyen günlerde altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sağlayabilir.