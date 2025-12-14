FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Aralık Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 14 Aralık 2025 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve yükselen enflasyon, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor. Güncel verilere göre ons altın fiyatı 4.299,55 Dolar seviyesine ulaşarak yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geldi. Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları ise 5901,436 TL alış, 5902,246 TL satış olarak işlem görüyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının etkilerini göz önünde bulundurmalı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Aralık Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 14 Aralık 2025 itibarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, bu ilginin sebebi oluyor. Saat 10:00 itibarıyla veriler, altın sektöründeki fiyat trendlerini gösteriyor.

Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve enflasyon, değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor. Güncel fiyatlar, bu durumun etkilerini yansıtıyor. Özellikle ons altın fiyatı 4.299,55 Dolar seviyesine ulaştı. Bu seviye, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları 5901,436 TL alış, 5902,246 TL satış ile işlem görüyor. Bu fiyatlar, küçük ölçekli alım satımlarda karşılaşılacak maliyetleri gösteriyor. Ons altın ile gram altın arasındaki ilişki döviz kurlarındaki değişimle farklılık gösterebilir.

Çeyrek altın, 9442,3 TL alış ve 9650,17 TL satış fiyatlarıyla buluşuyor. Bu yatırım aracı, düğün gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Yarım altın fiyatı ise 18825,58 TL alış ve 19300,34 TL satış olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, altının değerinin önemini vurguluyor.

Cumhuriyet altını, 39905 TL alış ve 39915 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Gremse altın fiyatları 95657 TL alış, 96450 TL satış seviyelerinde işlem görüyor.

Ata altını ise 39536 TL alış ve 39739 TL satış fiyatlarıyla işlem buluyor. Ayrıca, ziynet altın fiyatları 37769,19 TL alış ve 38482,64 TL satış seviyelerinde seyrediyor.

Bilezik altın fiyatları çeşitlerine göre değişiklik gösteriyor. 14 ayar bilezik gramı 3256,89 TL alış ve 4363,15 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 18 ayar bilezik gramı ise 4132,05 TL alış ve 4786 TL satış fiyatında. 22 ayar bilezik gramı, 5387,94 TL alış ve 5626,14 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Serbest 0.995 has altın 5871,929 TL alış ve 5872,735 TL satış seviyelerinde. Altın, piyasalarda oynaklık gösterse de, uzun vadeli yatırımcılar için stratejik bir araç olmayı sürdürüyor. Piyasa verilerini takip eden yatırımcılar, fiyat analizi yaparak stratejilerini belirlemelidir.

