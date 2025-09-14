Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etmektedir. Jeopolitik belirsizlikler, ekonomik veri akışları ve merkez bankası politikaları, altının değerinde önemli rol oynamaktadır. Bugün güncel altın fiyatları ve piyasa dinamiklerine göz atacağız.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarındandır. 14 Eylül 2025 itibarıyla gram altın fiyatı 4844.872 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Altının uluslararası piyasalardaki seyrine bağlı olarak dalgalanmalar yaşanabilir. Türkiye'deki enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimlerin, gram altın üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Aynı dönemde ons altın fiyatı 3643 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda ons altına olan talep, ekonomik belirsizlik dönemlerinde genellikle artış göstermektedir. Yatırımcılar fiziksel değer arayışında iken, ons altın da altın yatırımında kritik bir referans noktası oluşturmaktadır.

Çeyrek altın, gündelik hayatta sıkça tüketilen bir değerli maden olarak 7751.8 TL alış fiyatı, 7.922.63 TL satış fiyatında. Yarım altın alış 15455.14 TL satış 15.845,25 TL, Cumhuriyet altını ise alış 32692 TL, satış 33186 TL olmaktadır. Bu fiyatlar, düğün ve nişan gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilmesi nedeniyle geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Gremse altın fiyatı alış 79730 TL, satış 80393 TL olarak kaydedilmiştir. Gremse altın, yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Sıklıkla yatırım amaçlı alınmakta ve değer saklama aracı olarak kullanılmaktadır. Ata altın fiyatı alış 32823 TL satış 33072 TL, ziynet altını ise alış 31007.18 TL, satış 31593.59 TL'den işlem görmektedir. Bu durum, altın kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Bilezik gibi takı türleri de altın piyasasında önemli bir yer tutmaktadır. Güncel fiyatlar arasında 14 Ayar bilezik gramı alış 2697.82 TL, satış 3713,74 TL, 18 Ayar bilezik gramı alış 3448.4 TL, satış 3970 TL ve 22 Ayar bilezik gramı alış 4479.45 TL, satış 4712 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu bilezikler, hem yatırım amaçlı hem de hediye amaçlı sıkça tercih edilmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatı 4820.648 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, kaliteli ve saf altın arayışında olan yatırımcılar için önem taşımaktadır. Altın alım satımında dikkat edilmesi gereken bir faktör de satın alınan altının saflık oranıdır.

Genel olarak, 14 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları göz önünde bulundurarak uygun stratejiyi belirlemeye çalışmaktadır. Altın, belirsiz ekonomik dönemlerde güvenli liman olarak görülmeye devam etmekte ve yatırımcıların portföylerinde yer bulmaya devam etmektedir.