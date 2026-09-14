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Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.757 TL seviyesine gerileyerek günlük %0,42'lik bir düşüş yaşadı ve haftalık olarak toplamda %1,90 oranında kayıp ile 6.767 TL seviyesine düştü.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.757 TL seviyesinden işlem görürken, günlük %0,42’lik bir düşüş gösterdi. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, 4.322 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kurunun 48,62 olduğu günde gram altındaki geri çekilme dikkat çekiyor. Haftalık bazda ise gram altın, 6.899 TL'den 6.767 TL'ye gerileyerek toplamda -131 TL, yani %1,90'lık bir kayıp yaşamış durumda.

100.000 TL bütçeyle gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, 14 adet gram altın alabilirken, bu satış fiyatıyla kalan tutar 5.406 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için aynı bütçe ile 9 adet alınabiliyor ve bu satış fiyatıyla kalan tutar ise 575 TL. Haftalık bazda düşüşün etkisiyle yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği ortada.

Güncel Altın Fiyatları

14 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.756 TL 6.757 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.809 TL 11.047 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.551 TL 22.094 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.900 TL 45.600 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.671 TL 4.889 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.613 TL 5.410 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.321 $ 4.321 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.771 TL 6.777 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.833 TL 11.080 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.598 TL 22.160 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.900 TL 45.600 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.703 TL, direnç seviyesi ise 6.865 TL olarak belirlenmiş. Ons altın için destek 4.288 dollar, direnç 4.400 dollar seviyelerinde dikkat çekiyor. Yatırımcıların, bu seviyeleri göz önünde bulundurarak pozisyon almaları önerilebilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.771 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 677.050 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.047 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.321 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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