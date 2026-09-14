Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.757 TL seviyesinden işlem görürken, günlük %0,42’lik bir düşüş gösterdi. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, 4.322 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kurunun 48,62 olduğu günde gram altındaki geri çekilme dikkat çekiyor. Haftalık bazda ise gram altın, 6.899 TL'den 6.767 TL'ye gerileyerek toplamda -131 TL, yani %1,90'lık bir kayıp yaşamış durumda.

100.000 TL bütçeyle gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, 14 adet gram altın alabilirken, bu satış fiyatıyla kalan tutar 5.406 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için aynı bütçe ile 9 adet alınabiliyor ve bu satış fiyatıyla kalan tutar ise 575 TL. Haftalık bazda düşüşün etkisiyle yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği ortada.

14 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.756 TL 6.757 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.809 TL 11.047 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.551 TL 22.094 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.900 TL 45.600 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.671 TL 4.889 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.613 TL 5.410 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.321 $ 4.321 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.771 TL 6.777 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.833 TL 11.080 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.598 TL 22.160 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.900 TL 45.600 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.703 TL, direnç seviyesi ise 6.865 TL olarak belirlenmiş. Ons altın için destek 4.288 dollar, direnç 4.400 dollar seviyelerinde dikkat çekiyor. Yatırımcıların, bu seviyeleri göz önünde bulundurarak pozisyon almaları önerilebilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular