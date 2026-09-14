Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.757 TL seviyesinden işlem görürken, günlük %0,42’lik bir düşüş gösterdi. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, 4.322 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kurunun 48,62 olduğu günde gram altındaki geri çekilme dikkat çekiyor. Haftalık bazda ise gram altın, 6.899 TL'den 6.767 TL'ye gerileyerek toplamda -131 TL, yani %1,90'lık bir kayıp yaşamış durumda.
100.000 TL bütçeyle gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, 14 adet gram altın alabilirken, bu satış fiyatıyla kalan tutar 5.406 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için aynı bütçe ile 9 adet alınabiliyor ve bu satış fiyatıyla kalan tutar ise 575 TL. Haftalık bazda düşüşün etkisiyle yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği ortada.
14 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.756 TL
|6.757 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.809 TL
|11.047 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.551 TL
|22.094 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.900 TL
|45.600 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.671 TL
|4.889 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.613 TL
|5.410 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.321 $
|4.321 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.771 TL
|6.777 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.833 TL
|11.080 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.598 TL
|22.160 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.900 TL
|45.600 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.703 TL, direnç seviyesi ise 6.865 TL olarak belirlenmiş. Ons altın için destek 4.288 dollar, direnç 4.400 dollar seviyelerinde dikkat çekiyor. Yatırımcıların, bu seviyeleri göz önünde bulundurarak pozisyon almaları önerilebilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.771 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 677.050 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.047 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.321 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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