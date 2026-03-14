Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Mart Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Mart 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Ons altın 5.018,85 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise alış fiyatı 7.134,904 TL, satış fiyatı 7.136,027 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın alış fiyatı 11.415,85 TL, satış fiyatı 11.667,40 TL oldu. Yarım altın, Cumhuriyet altını ve çeşitli bileziklerin fiyatları da yatırım fırsatları sunuyor. Altın fiyatları, ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 14 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların ilgisini çekti. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.018,85 dolara ulaştı. Gram altın alım satım fiyatları da önemli seviyelerde. Bugün gram altının alış fiyatı 7.134,904 TL, satış fiyatı ise 7.136,027 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcılar için ticaret fırsatları sunuyor.

Ons altın fiyatı, piyasa açısından referans noktası oluşturuyor. Bugün alış fiyatı 221.625,73 TL, satış fiyatı 222.249,88 TL olarak kaydedildi. Bu veriler, yatırımcıların küresel piyasalardan nasıl etkileneceğini gösteriyor. Altın fiyatları, ekonomik duruma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Çeyrek altın fiyatları da dikkatle takip ediliyor. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 11.415,85 TL, satış fiyatı ise 11.667,40 TL olarak belirlendi. Yarım altın için alış fiyatı 22.760,34 TL, satış fiyatı ise 23.334,81 TL. Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.344 TL, satış fiyatı ise 49.072 TL seviyesinde. Bu değerler, geleneksel altın yatırımına olan talebi yansıtıyor.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 116.120 TL, satış fiyatı 117.894 TL. Ata altın için alış fiyatı 47.882 TL, satış fiyatı ise 48.459 TL. Ziynet altının alış fiyatı 45.663,39 TL, satış fiyatı 46.526,90 TL olarak kaydedildi. Bu ürünler, hediyelik ve yatırım amaçlı sıkça tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli bir alan. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.924,04 TL, satış fiyatı ise 5.199,30 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.013,33 TL, satış fiyatı 5.820 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.520,81 TL, satış fiyatı 6.848,21 TL olarak kayda geçti. Bu fiyatlar, altın bilezik alacak yatırımcılar için önemli bir gösterge.

Serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 7.099,229 TL, satış fiyatı 7.100,347 TL olarak belirlendi. Altın fiyatları genel anlamda istikrarsız bir seyir izleyebilir. Yatırımcılar, piyasalardaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam etmelidir. Bugünün verileri, altın fiyatlarının ekonomik koşullara bağlı olarak nasıl dalgalanabileceğini göstermektedir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.134,90
7.136,03
% -0.98
23:59
Ons Altın / TL
221.625,73
222.249,88
% -0.98
23:59
Ons Altın / USD
5.018,46
5.019,25
% -1.2
23:59
Çeyrek Altın
11.415,85
11.667,40
% -0.98
23:59
Yarım Altın
22.760,34
23.334,81
% -0.98
23:59
Ziynet Altın
45.663,39
46.526,90
% -0.98
23:59
Cumhuriyet Altını
48.344,00
49.072,00
% -0.95
16:45
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

