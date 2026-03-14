Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Mart Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 14 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların ilgisini çekti. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.018,85 dolara ulaştı. Gram altın alım satım fiyatları da önemli seviyelerde. Bugün gram altının alış fiyatı 7.134,904 TL, satış fiyatı ise 7.136,027 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcılar için ticaret fırsatları sunuyor.

Ons altın fiyatı, piyasa açısından referans noktası oluşturuyor. Bugün alış fiyatı 221.625,73 TL, satış fiyatı 222.249,88 TL olarak kaydedildi. Bu veriler, yatırımcıların küresel piyasalardan nasıl etkileneceğini gösteriyor. Altın fiyatları, ekonomik duruma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Çeyrek altın fiyatları da dikkatle takip ediliyor. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 11.415,85 TL, satış fiyatı ise 11.667,40 TL olarak belirlendi. Yarım altın için alış fiyatı 22.760,34 TL, satış fiyatı ise 23.334,81 TL. Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.344 TL, satış fiyatı ise 49.072 TL seviyesinde. Bu değerler, geleneksel altın yatırımına olan talebi yansıtıyor.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 116.120 TL, satış fiyatı 117.894 TL. Ata altın için alış fiyatı 47.882 TL, satış fiyatı ise 48.459 TL. Ziynet altının alış fiyatı 45.663,39 TL, satış fiyatı 46.526,90 TL olarak kaydedildi. Bu ürünler, hediyelik ve yatırım amaçlı sıkça tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli bir alan. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.924,04 TL, satış fiyatı ise 5.199,30 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.013,33 TL, satış fiyatı 5.820 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 6.520,81 TL, satış fiyatı 6.848,21 TL olarak kayda geçti. Bu fiyatlar, altın bilezik alacak yatırımcılar için önemli bir gösterge.

Serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 7.099,229 TL, satış fiyatı 7.100,347 TL olarak belirlendi. Altın fiyatları genel anlamda istikrarsız bir seyir izleyebilir. Yatırımcılar, piyasalardaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam etmelidir. Bugünün verileri, altın fiyatlarının ekonomik koşullara bağlı olarak nasıl dalgalanabileceğini göstermektedir.