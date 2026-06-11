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Bakan Yumaklı duyurdu: Mazot ve gübre maliyetleri yeniden hesaplanacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan maliyetler nedeniyle mazot ve gübre maliyetlerinin yeniden hesaplanarak üreticilere yönelik desteklerin güncelleneceğini duyurdu. Yumaklı, buğday ve arpada üretim artışı beklediklerini, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) de açıkladığı taban fiyatlarla piyasada dengeleyici rol üstlendiğini söyledi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Mazot ve gübre maliyetleri yeniden hesaplanacak!

Bakan Yumaklı, çiftçilere sağlanan dönüm başına 310 liralık destek tutarının mazot ve gübre maliyetlerinde oluşan artışlar hesaplanarak yeniden güncelleneceğini açıkladı.

Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde konuşan Bakan Yumaklı, son 66 yılın en yağışlı döneminin geçirildiğini bu durumun tarımsal üretimde de avantaj sağladığını ve üretim rekoru gelebileceğini söyledi.

66 YILIN EN YAĞIŞLI DÖNEMİ ÜRETİMDE REKOR GETİRECEK

Yumaklı, bu konuda benzer tahminlerin uluslararası kuruluşlar tarafından da yapıldığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok stratejik ve başat ürün olan buğdayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 27'lik artış olacağını tahmin ediyoruz. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'lik artışla 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz. Bunların her ikisi de stratejik ürün.

Geçtiğimiz yıl bir dönümden 276 kilogram verim alınırken bu yıl ortalama 400 kilogram ve üzerinde olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda da çok önemli bir artış var. Çukurova ve Trakya'da bunun 700 kilogramların üzerine çıkacağını düşünüyoruz."

"TMO'NUN TABAN FİYATI PİYASANIN DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ"

Bakan Yumaklı, bir regülasyon kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üretici, tüketici ve sektör için gerektiği zaman piyasaya dahil olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"TMO'nun bu yıl için (buğdayda) açıkladığı fiyat yurt dışı fiyatlarının çok üzerinde. Şu anda bir ton buğdayın fiyatı yaklaşık 11 bin lira civarında. TMO, ton başına 16 bin 500 lira taban fiyat açıklayarak piyasanın bu rakamın altına düşmesini engelledi. Bu bir regülasyon faaliyetidir, referans fiyatıdır. TMO, bu konunun ticaretini yapan bir kurum değildir. Piyasa regülasyonu yapar, fiyat ve miktar hareketlerindeki anormallikleri standart hale getirir."

Yumaklı, bu buğdayı alıp kullanacak sanayici için de ekim ayındaki fiyatları açıkladıklarını, sektörün tamamı için bir öngörülebilirlik ortaya koyduklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hububat alımı için TMO'nun tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek, şu anda 20 milyon tonu depolayacak şekilde ve 600'den fazla noktayla alımlara hazır olduklarını söyledi.

"DESTEK FİYATINI GÜNCELLEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün buğday alım fiyatlarına ilişkin desteklerin güncelleneceğini duyurmarmasının ardından Bakan Yumaklı da şunları söyledi:

"TMO, ürünü aldığı andan itibaren 21. günden başlayarak ürünlerin bedellerini ödemeye başlayacak. Nakit akışıyla ilgili zamanlamalar öne ya da ileriye gidebilir ama netice itibarıyla ortalama 21 günlük sürede ödemeyi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin içinde olmadığı ama bütün dünya ülkeleri gibi hele ki komşu olmamızdan kaynaklı bulunduğumuz bölgedeki savaşlar ve çatışmalar bizi de etkiliyor. En önemli başlıklardan birisi de enerji, yani mazot ve gübre diyelim.

Maliyetlerde artış oldu. Üreticilerimiz bunlardan bir bölümüne yakalandı bir bölümünün üretimini de o fiyat artışlarıyla beraber yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla savaş ve çatışmalar sebebiyle, konjonktürel sebeplerle üreticilerimizin mazot ve gübre maliyetlerinde oluşan artışları hesaplayarak 2026 yılı için dekar başına, yani dönüm başına 310 lira olarak belirlenmiş birim destek fiyatını güncelleyeceğiz."

RAKAM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yumaklı, bu rakamın ne olacağına ilişkin sorular geldiğini belirterek, "Bütün bunları hesaplayabilmemiz için üretim ve hasat faaliyetlerinin sona ermesi, hasat dönemlerinin tamamlanması lazım. Dolayısıyla üretim sezonunun sonunda, savaşın getirdiği üretim ve girdi maliyetleriyle ilgili fahiş artışı hesaplayarak 2026 yılı için belirlenmiş olan 310 liralık dekar başına birim destek fiyatına eklemiş olacağız. Şu anda faaliyetler devam ediyor. Herhangi bir oran ya da hesaplama doğru sonuç vermeyecektir." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mazot
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