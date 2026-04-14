Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Piyasalardaki Gelişmeler ve Rekor Sayılara Ulaşan Değerler

Bugün, 14 Nisan 2026 saat 10:00 itibariyle altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde bulunuyor. Global arz-talep dengesi, jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik veriler etkili faktörler arasında. Yatırımcıların dikkatini çeken rakamlar ise ortaya çıkmıştır.

Dünya genelinde ons altın fiyatı 4.782,07 dolara kadar yükseldi. Bu değer, uluslararası piyasalarda altının artışını gösteriyor. Türkiye'de gram altın için alış fiyatı 6.873,432 TL, satış fiyatı ise 6.874,28 TL olarak kaydedildi. Bu durum yerel piyasa için önemli bir gösterge oldu.

Farklı altın türleri arasında dikkat çeken değerler de mevcut. Çeyrek altın fiyatı alışta 10.997,49 TL, satışta ise 11.239,45 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları alışta 21.926,25 TL, satışta 22.478,90 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.085 TL, satış fiyatı 45.770 TL olarak kaydedildi. Bu durum, cumhuriyet altının değerinde bir artışı işaret ediyor.

Diğer altın çeşitlerinde benzer bir trend gözlemleniyor. Gremse altının alış fiyatı 111.380 TL, satış fiyatı ise 114.393 TL olarak güncellendi. Ata altın fiyatları alışta 45.786 TL, satışta ise 46.446 TL seviyelerinde. Ziynet altını için alış fiyatı 43.989,96 TL, satış fiyatı 44.820,31 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bilezikler için de dikkat çeken fiyatlar mevcut. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.748,34 TL, satış fiyatı ise 4.977,27 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.786,82 TL, satış fiyatı 5.525 TL civarındadır. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.235,29 TL, satışta ise 6.523,70 TL olarak kaydedildi.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta has altın fiyatları ise alışta 6.839,065 TL, satışta ise 6.839,909 TL olarak belirlendi. Bu değer, yerel ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Altındaki bu fiyat artışları, talebin sürdüğünü gösteriyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Gelecekte bu değerlerin nasıl şekilleneceği ise piyasa dinamiklerine bağlı kalacaktır.