Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ocak Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 14 Ocak 2026 tarihinde yatırımcılar ve ekonomistler için önemli veriler sunuyor. Saat 10:00'da, ons altın fiyatı 4.635,96 Dolar seviyesindeydi. Gram altın Türkiye piyasasında dikkat çekici seviyelerde işlem görüyor. Gram altının alış fiyatı 6.431,55 TL, satış fiyatı ise 6.432,33 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, gram altın yatırımı yapmak isteyenler için referans noktası oluşturuyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.290,48 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 10.516,86 TL seviyesindedir. Yarım altın alış fiyatı 20.516,65 TL, satış fiyatı 21.033,72 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını 42.719 TL alış ve 43.365 TL satış fiyatlarıyla yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Gremse altın fiyatları alış 104.609 TL, satış 105.773 TL şeklindedir.

Ata altın fiyatları alışta 43.103 TL, satışta ise 43.412 TL olarak kaydedildi. Ziynet altın fiyatları 41.161,93 TL alış ve 41.938,79 TL satış fiyatları ile dikkat çekiyor. Bilezik fiyatları da önemli seviyelerde. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.556,12 TL, satış fiyatı 4.715,97 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.510,30 TL, satış fiyatı 5.200 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.874,19 TL, satış fiyatı 6.141,80 TL şeklinde belirlendi.

Serbest 0.995 has altının fiyatı da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Alış fiyatı 6.399,39 TL, satış fiyatı ise 6.400,17 TL olarak belirlendi. Bu veriler, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen niteliktedir.

14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, altın fiyatları piyasalarda hareketli bir gün geçireceği sinyallerini veriyor. Yatırımcılar, bu bilgiler doğrultusunda alım-satım stratejilerini belirlemelidir. Piyasa eğilimlerini yakından takip etmek önemlidir.