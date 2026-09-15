Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.716 TL üzerinden işlem görürken, ons altın 4.294 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 48,64 seviyelerinde sabit kalmaya devam ediyor. Bugün gram altında yatay bir seyir izlenirken, haftalık verilerde ise dikkat çeken bir geri çekilme gözlemleniyor.
100.000 TL bütçe ile gram altın alımında 14 adet gram altın alınıyor; geriye kalan miktar ise 5.976 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım gerçekleştirilebiliyor; bu işlem sonrası kalan tutar ise 1.174 TL olarak belirleniyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.860 TL'den kapanmışken, bu hafta son kapanış değeri ise 6.713 TL olarak kaydedildi. Bu durum 147 TL'lik bir haftalık düşüşe ve yüzde 2,15'lik bir azalmaya işaret ediyor.
15 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.715 TL
|6.716 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.744 TL
|10.981 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.421 TL
|21.961 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.261 TL
|44.931 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.655 TL
|4.868 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.593 TL
|5.375 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.293 $
|4.294 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.674 TL
|6.680 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.679 TL
|10.922 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.290 TL
|21.845 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.261 TL
|44.931 TL
Grafik için doğal bir geçiş yapacak olursak, gram altının son 7 günlük fiyat değişimini gösteren grafik, yatırımcıların fiyat trendlerini daha iyi analiz edebilmesine olanak tanıyacaktır.
Gram altın için 6.663 TL seviyesi destek noktası olarak belirlendi. Direnç seviyesi ise 6.812 TL olarak gözükmektedir. Aynı şekilde, ons altında destek 4.255 dolar iken direnç 4.368 dolar seviyesinde yer almaktadır. Bu seviyelerin takibi, fiyat hareketlerinin yönü açısından kritik öneme sahip.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.674 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 667.410 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.981 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.294 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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