Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.716 TL üzerinden işlem görürken, ons altın 4.294 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 48,64 seviyelerinde sabit kalmaya devam ediyor. Bugün gram altında yatay bir seyir izlenirken, haftalık verilerde ise dikkat çeken bir geri çekilme gözlemleniyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımında 14 adet gram altın alınıyor; geriye kalan miktar ise 5.976 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım gerçekleştirilebiliyor; bu işlem sonrası kalan tutar ise 1.174 TL olarak belirleniyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.860 TL'den kapanmışken, bu hafta son kapanış değeri ise 6.713 TL olarak kaydedildi. Bu durum 147 TL'lik bir haftalık düşüşe ve yüzde 2,15'lik bir azalmaya işaret ediyor.

15 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.715 TL 6.716 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.744 TL 10.981 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.421 TL 21.961 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.261 TL 44.931 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.655 TL 4.868 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.593 TL 5.375 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.293 $ 4.294 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.674 TL 6.680 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.679 TL 10.922 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.290 TL 21.845 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.261 TL 44.931 TL





Grafik için doğal bir geçiş yapacak olursak, gram altının son 7 günlük fiyat değişimini gösteren grafik, yatırımcıların fiyat trendlerini daha iyi analiz edebilmesine olanak tanıyacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için 6.663 TL seviyesi destek noktası olarak belirlendi. Direnç seviyesi ise 6.812 TL olarak gözükmektedir. Aynı şekilde, ons altında destek 4.255 dolar iken direnç 4.368 dolar seviyesinde yer almaktadır. Bu seviyelerin takibi, fiyat hareketlerinin yönü açısından kritik öneme sahip.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular