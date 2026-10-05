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Evine tavuk döner gönderdiler, milyonluk vurgun yaptılar!

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “soruşturma” yalanıyla 79 yaşındaki bir vatandaşı kandırdı. Eve kadar gelen şüpheliler, önce tavuk döner göndererek güven kazandı, ardından para ve altınları aldı. Olayda 15 milyon 500 bin lira kayıp yaşandı.

Evine tavuk döner gönderdiler, milyonluk vurgun yaptılar!
Aleyna Türkmen

79 yaşındaki Abdülkadir Agan, telefonla kendisini arayan kişilerin “Adınız soruşturmaya karıştı” yalanına inandı. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle evindeki para ve altınları teslim eden Agan, toplam 15 milyon 500 bin lirasını kaybetti. Şüpheliler kısa sürede yakalansa da paraya henüz ulaşılamadı.

Üsküdar’da yaşayan Agan’ı telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak adının sahte altın operasyonuna karıştığını söyledi. Evinin aranacağını ve sahip olduğu altın ile dövizlerin incelemeden geçirilmesi gerektiğini belirten şüpheliler, yaşlı adamı bu yöntemle ikna etti.

Agan, kendisini arayan kişinin telefonda başkomiser olduğunu söylediğini belirterek, “Başkomiserim numarasıyla neredesin diyorum. Ben diyor Emniyet Müdürlüğü ikinci katta 16 numaralı odadayım diyor” ifadelerini kullandı.

Evine tavuk döner gönderdiler, milyonluk vurgun yaptılar! 1

“TERÖRİSTLER HÜVİYETİNİZİ ELE GEÇİRMİŞ” YALANI

Dolandırıcıların tehdit içeren sözlerle kendisini baskı altına aldığını anlatan Agan, “Teröristler bunlar dedi. Hüvviyetinizi de dedi ele geçirmişler” şeklinde konuştu.

Şüpheliler daha sonra Agan’dan evindeki değerli varlıkların fotoğraflarını çekmesini istedi. Yaşlı adamın ifadesine göre evinde 160 bin euro, 60 bin dolar ve farklı gramajlarda altın bulunuyordu.

Agan, dolandırıcıların kendisinden altınların fotoğraflarını göndermesini istediğini belirterek, “160.000 euro vardı. 60.000 dolar. Bir de altınlar vardı işte 20 gram, 50 gram, 5 gram, birer gram. Fotoğrafını çek, gönder dediydi. Önce fotoğrafa bakacağız. Sonra gelip bir kontrol edeceğiz dediler” dedi.

Evine tavuk döner gönderdiler, milyonluk vurgun yaptılar! 2

İFTAR YEMEĞİ BAHANESİYLE ADRESE GİTTİLER

Şüpheliler, Agan'ın adresine gelmeden önce de telefon görüşmelerini sürdürdü. Oruçlu olduğunu ve konuşmakta zorlandığını söyleyen Agan'a, iftarlık göndereceklerini belirterek kurye aracılığıyla tavuk döner ve et dürüm gönderdiler. Agan, kendisine gönderilen yemekleri ise yemediğini söyledi.

Daha sonra dolandırıcılardan biri Agan'ın bulunduğu binaya çıkarak kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, evdeki para ve altınları inceleyeceklerini söyleyerek değerli eşyaları topladı.

Agan yaşadıklarını, “Gelen adama da baktım. Yerden bitme bir karış bir adam. Kendisi toplayıp poşete koydu. Aracın içinde cihazlarımız var, arkadaşlarımız var. Onlar inceleyecekler, bakacaklar. 1,5 saate kadar geliriz dedi. Beyaz bir araba ileriden köşeyi döndü. Kaybolup gittiler” sözleriyle anlattı.

Evine tavuk döner gönderdiler, milyonluk vurgun yaptılar! 3

15,5 MİLYON LİRA KAYIP

Dolandırıcıların evden ayrılmasının ardından gerçeği fark eden Agan, hayatının birikimini kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bir gün içerisinde 5 şüpheliyi yakaladı. Ancak 15 milyon 500 bin liralık para ve değerli varlıklara henüz ulaşılamadı.

Show TV'nin haberine göre yaşadığı olay nedeniyle büyük üzüntü duyan Agan, kendisini affedemediğini belirterek, “Kendimi affetmiyorum” dedi.

Agan, benzer olayların başka kişilerin başına gelmemesi için şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Yaşlı adam, “Bu adamlar öyle cezalandırılsın ki bir daha bir başkasına böyle oyun yapamasınlar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Üsküdar
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