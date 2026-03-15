Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Ons altın, 5.018,85 Dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın, 7134,904 TL alış ve 7136,027 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Çeyrek altın ve diğer değerli altın türleri ise yatırımcıların merak ettiği yatırım araçları arasında yer alıyor. Dikkatli bir strateji geliştirmek, belirsizliklerle dolu bu dönemde yatırımcılar için önemli olabilir.

Altın Fiyatları 15 Mart 2026: Pazarın Nabzı

15 Mart 2026 tarihi itibarıyla, altın fiyatları merak ediliyor. Saat 10.00’da ons altın fiyatları, 5.018,85 Dolar seviyelerinde kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekti.

Gram altın, Türk Lirası cinsinden 7134,904 TL alış, 7136,027 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11415,85 TL, satışta 11667,40 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, halk arasında en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri arasında gösteriliyor. Yarım altın ise 22760,34 TL alış ve 23334,81 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 48004 TL, satış fiyatı ise 48732 TL olarak belirlendi. Gremse altın alış fiyatı 116824 TL, satış fiyatı ise 118217 TL oldu. Ata altın da 48172 TL alış ve 48592 TL satış fiyatıyla kaydedildi.

Ziynet altın fiyatları da yatırımcılar için önem taşıyor. Saat 10.00 itibarıyla alış fiyatı 45663,39 TL, satış fiyatı ise 46526,90 TL olarak belirlendi.

Bilezik fiyatları piyasalardaki belirsizlikle farklılık gösteriyor. 14 Ayar bilezik gramı, 3948,36 TL alış ve 5212,18 TL satış fiyatıyla işlem gördü. 18 Ayar bilezik gramı, 5049,88 TL alış ve 5820 TL satış fiyatıyla dikkat çekti. 22 Ayar bilezik gramı ise 6560,34 TL alış ve 6867,03 TL satış fiyatıyla kaydedildi.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da merak konusu. Alış fiyatı 7099,229 TL, satış fiyatı ise 7100,347 TL olarak belirlendi. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların yeni stratejiler geliştirdiği bir dönemde altın piyasasının dinamiklerini ortaya koyuyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken kalemler arasında. Belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde dikkatli bir yatırım stratejisi önemi artabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.134,90
7.136,03
% -0.98
23:59
Ons Altın / TL
221.625,73
222.249,88
% -0.98
23:59
Ons Altın / USD
5.018,46
5.019,25
% -1.2
23:59
Çeyrek Altın
11.415,85
11.667,40
% -0.98
23:59
Yarım Altın
22.760,34
23.334,81
% -0.98
23:59
Ziynet Altın
45.663,39
46.526,90
% -0.98
23:59
Cumhuriyet Altını
48.004,00
48.732,00
% -0.69
13:01
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

