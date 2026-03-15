Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 15 Mart 2026: Pazarın Nabzı

15 Mart 2026 tarihi itibarıyla, altın fiyatları merak ediliyor. Saat 10.00’da ons altın fiyatları, 5.018,85 Dolar seviyelerinde kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekti.

Gram altın, Türk Lirası cinsinden 7134,904 TL alış, 7136,027 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11415,85 TL, satışta 11667,40 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, halk arasında en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri arasında gösteriliyor. Yarım altın ise 22760,34 TL alış ve 23334,81 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 48004 TL, satış fiyatı ise 48732 TL olarak belirlendi. Gremse altın alış fiyatı 116824 TL, satış fiyatı ise 118217 TL oldu. Ata altın da 48172 TL alış ve 48592 TL satış fiyatıyla kaydedildi.

Ziynet altın fiyatları da yatırımcılar için önem taşıyor. Saat 10.00 itibarıyla alış fiyatı 45663,39 TL, satış fiyatı ise 46526,90 TL olarak belirlendi.

Bilezik fiyatları piyasalardaki belirsizlikle farklılık gösteriyor. 14 Ayar bilezik gramı, 3948,36 TL alış ve 5212,18 TL satış fiyatıyla işlem gördü. 18 Ayar bilezik gramı, 5049,88 TL alış ve 5820 TL satış fiyatıyla dikkat çekti. 22 Ayar bilezik gramı ise 6560,34 TL alış ve 6867,03 TL satış fiyatıyla kaydedildi.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da merak konusu. Alış fiyatı 7099,229 TL, satış fiyatı ise 7100,347 TL olarak belirlendi. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların yeni stratejiler geliştirdiği bir dönemde altın piyasasının dinamiklerini ortaya koyuyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken kalemler arasında. Belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde dikkatli bir yatırım stratejisi önemi artabilir.