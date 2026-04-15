Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Bu sabah ons altın fiyatı 4.812,72 dolarla dikkat çekiyor. Türkiye’de gram altın alış fiyatı 6.929,352 TL, satış fiyatı ise 6.930,244 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 11.086,96 TL'den alım, 11.330,95 TL'den satımda. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları takip etmeli. Ayrıca, bilezik fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Sonuç olarak, altın yatırımları için dikkatli olunması gerekebilir.

Altın Piyasasında Son Durum

Bu sabah saat 10:00'da altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Ons altın fiyatı 4.812,72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu veri, uluslararası altın piyasasındaki dalgalanmaların bir göstergesi. Türkiye’deki piyasalardaki etkileri de merak konusu.

Gram altın fiyatları alış-satış verilerine göre belirleniyor. Alış fiyatı 6.929,352 TL, satış fiyatı ise 6.930,244 TL. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini izleyerek portföylerini çeşitlendiriyor.

Çeyrek altın fiyatları 11.086,96 TL'den alış, 11.330,95 TL'den satışta işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 22.104,63 TL, satışta 22.661,90 TL seviyelerinde. Özel günlerde çeyrek ve yarım altın, önemli bir yatırım ve hediye alternatifi sunuyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45.605 TL, satış fiyatı 46.290 TL olarak belirlendi. Gremse altın alış fiyatı 111.653 TL, satış fiyatı ise 115.145 TL.

Ata altın 46.026 TL'den alım, 46.682 TL'den satım imkanı sağlıyor. Ziynet altını ise 44.347,85 TL'den alış, 45.185,19 TL'den satış yapma fırsatı sunmakta.

Bilezik piyasasında da hareketlilik gözlemleniyor. 14 ayar bilezik gramı 3.769,60 TL'den alınıyor, 5.006,73 TL'den satılıyor. 18 ayar bilezik gramı 4.801,27 TL'den alım, 5.525 TL'den satımda. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.269,85 TL, satışta 6.566,76 TL seviyelerinde.

Son olarak, serbest has altın fiyatları içerisinde 0.995 ayarlı altın, alışta 6.894,705 TL, satışta 6.895,593 TL olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmeleri gerekebilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.918,49
6.919,41
% -0.61
10:52
Ons Altın / TL
215.307,10
215.399,88
% -0.53
11:07
Ons Altın / USD
4.812,02
4.812,62
% -0.59
11:07
Çeyrek Altın
11.069,58
11.313,23
% -0.61
10:52
Yarım Altın
22.069,97
22.626,46
% -0.61
10:52
Ziynet Altın
44.278,32
45.114,54
% -0.61
10:52
Cumhuriyet Altını
45.605,00
46.290,00
% 1.14
16:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

