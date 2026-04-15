Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Son Durum

Bu sabah saat 10:00'da altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Ons altın fiyatı 4.812,72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu veri, uluslararası altın piyasasındaki dalgalanmaların bir göstergesi. Türkiye’deki piyasalardaki etkileri de merak konusu.

Gram altın fiyatları alış-satış verilerine göre belirleniyor. Alış fiyatı 6.929,352 TL, satış fiyatı ise 6.930,244 TL. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini izleyerek portföylerini çeşitlendiriyor.

Çeyrek altın fiyatları 11.086,96 TL'den alış, 11.330,95 TL'den satışta işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 22.104,63 TL, satışta 22.661,90 TL seviyelerinde. Özel günlerde çeyrek ve yarım altın, önemli bir yatırım ve hediye alternatifi sunuyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45.605 TL, satış fiyatı 46.290 TL olarak belirlendi. Gremse altın alış fiyatı 111.653 TL, satış fiyatı ise 115.145 TL.

Ata altın 46.026 TL'den alım, 46.682 TL'den satım imkanı sağlıyor. Ziynet altını ise 44.347,85 TL'den alış, 45.185,19 TL'den satış yapma fırsatı sunmakta.

Bilezik piyasasında da hareketlilik gözlemleniyor. 14 ayar bilezik gramı 3.769,60 TL'den alınıyor, 5.006,73 TL'den satılıyor. 18 ayar bilezik gramı 4.801,27 TL'den alım, 5.525 TL'den satımda. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.269,85 TL, satışta 6.566,76 TL seviyelerinde.

Son olarak, serbest has altın fiyatları içerisinde 0.995 ayarlı altın, alışta 6.894,705 TL, satışta 6.895,593 TL olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmeleri gerekebilir.