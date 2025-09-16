Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Eylül Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarındaki Son Durum: 16 Eylül 2025

16 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarının seyri, piyasalardaki beklentiler ve enflasyon korkularıyla şekilleniyor.

Gram altın, saat 10:00 itibarıyla 4901,005 TL alış ve 4901,496 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Bu veriler, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Altının TL karşısındaki güçlenmesini gözler önüne seriyor. Gram altın, yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği bir enstrüman. Ayrıca, birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı için güvenli liman olarak değerlendiriliyor.

Çeyrek altın, bu tarihte 7841,61 TL alış ve 8013,95 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Türkiye’de oldukça popüler bir yatırım aracı olan çeyrek altın, hediyelik alımlarda dikkat çekiyor. Yarım altın ise 15634,21 TL alış ve 16027,89 TL satış fiyatlarıyla alternatif sunuyor. Cumhuriyet altını ise 32698 TL alış ve 33192 TL satış fiyatıyla uzun vadeli yatırımlar için tercih ediliyor.

Gremse altın, saat 10:00 itibarıyla 80452 TL alış ve 81165 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Ata altın ise 33120 TL alış ve 33390 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ziynet altın fiyatları ise 31366,43 TL alış ve 31957,75 TL olarak kaydedildi. Bu ürünler, düğün ve özel kutlamalarda popülaritesini koruyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 2722,77 TL alış ve 3744,61 TL satış seviyelerine ulaştı. 18 ayar bilezik gram fiyatı 3474,96 TL alış ve 3970 TL satış fiyatıyla belirlenmiş durumda. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise 4520 TL alış ve 4757,12 TL satış ile işlem görüyor. Bu fiyatlar, altın takı alım satımıyla ilgilenen yatırımcılar için önemli bir karar verme aşaması sunuyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları 4876,5 TL alış ve 4876,989 TL satış olarak belirtilmiştir. Piyasa koşulları göz önüne alındığında, yatırımcıların bu fiyatları dikkatle takip etmesi beklenmektedir.

Genel olarak, 16 Eylül 2025'teki altın fiyatları, piyasalardaki belirsizliklerin ve enflasyon endişelerinin etkisi altında şekilleniyor. Yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmakta. Bu dönemde dikkatli olmaları ve yapılan araştırmalar doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...