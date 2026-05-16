Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. 16 Mayıs 2026'da ons altın fiyatı 4.540,35 Dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise 6.644,058 TL alış, 6.644,893 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını gibi değerli türlerin fiyatları da dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlikler ve piyasa dinamikleri altın fiyatlarını etkiliyor, yatırımcılar stratejilerini bu değişimlere göre belirlemeli.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın, yatırımcıların ilgisini çeken değerli bir varlıktır. 16 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli bir dalgalanma gözlemlenmektedir. Bu makalede, güncel fiyatlar ve piyasa trendleri hakkında bilgiler sunulacaktır.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.540,35 Dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu değer, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır. Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, bu fiyat artışına katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, güvenli liman arayışlarını sürdürmektedir.

Gram altın ise diğer bir ölçüm birimidir. Alış fiyatı 6.644,058 TL, satış fiyatı 6.644,893 TL olarak belirlenmiştir. Küçük yatırımcılar için daha erişilebilir bir seçenektir. Genel piyasa hareketleriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, değer kazanmakta ya da kaybetmektedir.

Yüksek değerli altın türlerinden çeyrek altın, 10:00 itibarıyla alış fiyatı 10.630,49 TL, satış fiyatı ise 10.864,40 TL olarak işlem görmektedir. Çeyrek altın genellikle hediye olarak tercih edilmektedir. Türk toplumunda önemli bir yer tutar. Hediye verme adetleri nedeniyle fiyatlardaki dalgalanmalar dikkatle izlenmelidir.

Yarım altın fiyatları alışta 21.194,55 TL, satışta ise 21.728,80 TL olarak kaydedilmiştir. Bu altın türü hediye verme adetleri için sıkça tercih edilmektedir. Düğün sezonlarının yakın olması, fiyat değişimlerinin takip edilmesini gerektirmektedir.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 44.221 TL ve satış fiyatı 44.886 TL olarak duyurulmuştur. Yatırımcılar arasında kıymetli bir yere sahiptir. Uzun vadeli yatırım arayışındaki bireyler için cazip bir seçenektir. Gremse altın ise alış fiyatı 107.675 TL, satış fiyatı 109.058 TL olarak işlem görmektedir. Hediye olarak talep gören özel altın türlerindendir.

Ata altın fiyatı 44.333 TL alış, 44.713 TL satış olarak belirlenmiştir. Ziynet altını ise alışta 42.521,97 TL, satışta 43.324,70 TL olarak kaydedilmiştir. Bu tür altınlar, özel günlerde tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatları da önemsenmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.632,09 TL alış ve 4.846,94 TL satış olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.643,11 TL alış, 5.366 TL satış olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.046,39 TL alış, 6.333,22 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Bu ürünler hem yatırım aracı hem de hediye seçeneği olarak değerlendirilmektedir.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.610,838 TL, satış fiyatı 6.611,669 TL'dir. Altın fiyatlarındaki bu güncel değişiklikler, yatırımcı stratejilerini etkileyebilir. Piyasa dinamikleri dikkatle analiz edilmelidir.

Gün sonuna yaklaştıkça, altın piyasasında olası dalgalanmalar beklenmektedir. Ekonomik gelişmelerin etkisiyle fiyatlarda düzenli değişimler gözlemlenebilir. Yatırımcılar, bu değişimleri yakından izlemelidirler. Stratejilerini buna göre şekillendirmelidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.644,06
6.644,89
% -2.19
23:59
Ons Altın / TL
206.289,88
207.042,74
% -2.19
23:59
Ons Altın / USD
4.540,07
4.540,64
% -2.37
23:59
Çeyrek Altın
10.630,49
10.864,40
% -2.19
23:59
Yarım Altın
21.194,55
21.728,80
% -2.19
23:59
Ziynet Altın
42.521,97
43.324,70
% -2.19
23:59
Cumhuriyet Altını
44.221,00
44.886,00
% -1.89
17:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

