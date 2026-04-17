FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Nisan Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 17 Nisan 2026'da piyasalarda dikkatle takip edilmektedir. Ons altın fiyatı 4.786,02 Dolar seviyelerindedir. Gram altın 6.903,08 TL alış ve 6.903,95 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Çeyrek altın 11.044,93 TL alış, 11.287,96 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Yarım altın fiyatları 22.020,84 TL'den başlamaktadır. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini korumaktadır.

Cansu Çamcı

Altın fiyatları, 17 Nisan 2026'da saat 10:00 itibarıyla dikkatle izlenmektedir. Bugün ons altın fiyatı 4.786,02 Dolar olarak işlem görmektedir. Bu durum, altın yatırımcıları için önemlidir. Diğer altın türlerinin fiyatları da piyasa dinamiklerini etkilemektedir.

Gram altın fiyatı 6.903,08 TL alış ve 6.903,95 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gram altın almak isteyenler için önemli bir referans sunar. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında popülerdir. Bu nedenle fiyatlar, piyasa koşullarına duyarlıdır.

Çeyrek altın fiyatı 11.044,93 TL alış, 11.287,96 TL satış olarak kaydedilmektedir. Bu altın türü, hediyelik ve tasarruf aracı olarak sıkça tercih edilir. Yarım altın ise 22.020,84 TL alış ve 22.575,92 TL satış fiyatları ile işlem görmektedir. Bu değerler, çeyrek ve yarım altının güncel durumunu yansıtmaktadır.

Cumhuriyet altını ve ziynet altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.720 TL, satış fiyatı 46.414 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın ise 44.179,74 TL alış ve 45.013,75 TL satış fiyatları ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, hediye verme ya da yatırım yapma niyetindekiler için bilgi sağlar.

Bilezik fiyatları, altın işçiliği ve yatırım açısından merak uyandırmaktadır. 14 ayar bilezik gramı 3.763,12 TL alış, 4.994,37 TL satış olarak işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı ise 4.804,06 TL alış ve 5.525 TL satış fiyatları ile kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı, 6.259,32 TL alış, 6.548,70 TL satış fiyatları ile belirlenmiştir. Bu fiyat aralıkları, bilezik almayı düşünenler için önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 6.868,569 TL, satış fiyatı 6.869,43 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alımında dikkate alması gereken unsurlardandır.

Altın fiyatlarındaki değişimler, piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerle şekillenmektedir. Yatırımcılar bu verileri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirler. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme çabaları sürmektedir. Altın, güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için çekici bir varlık olmaya devam etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.907,67
6.908,58
% 0.24
10:19
Ons Altın / TL
215.071,73
215.148,63
% 0.35
10:34
Ons Altın / USD
4.794,33
4.794,89
% 0.1
10:34
Çeyrek Altın
11.052,27
11.295,52
% 0.24
10:19
Yarım Altın
22.035,46
22.591,05
% 0.24
10:19
Ziynet Altın
44.209,08
45.043,92
% 0.24
10:19
Cumhuriyet Altını
45.720,00
46.414,00
% -0.5
17:11
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.