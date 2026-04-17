Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Nisan Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 17 Nisan 2026'da saat 10:00 itibarıyla dikkatle izlenmektedir. Bugün ons altın fiyatı 4.786,02 Dolar olarak işlem görmektedir. Bu durum, altın yatırımcıları için önemlidir. Diğer altın türlerinin fiyatları da piyasa dinamiklerini etkilemektedir.

Gram altın fiyatı 6.903,08 TL alış ve 6.903,95 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gram altın almak isteyenler için önemli bir referans sunar. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında popülerdir. Bu nedenle fiyatlar, piyasa koşullarına duyarlıdır.

Çeyrek altın fiyatı 11.044,93 TL alış, 11.287,96 TL satış olarak kaydedilmektedir. Bu altın türü, hediyelik ve tasarruf aracı olarak sıkça tercih edilir. Yarım altın ise 22.020,84 TL alış ve 22.575,92 TL satış fiyatları ile işlem görmektedir. Bu değerler, çeyrek ve yarım altının güncel durumunu yansıtmaktadır.

Cumhuriyet altını ve ziynet altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.720 TL, satış fiyatı 46.414 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın ise 44.179,74 TL alış ve 45.013,75 TL satış fiyatları ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, hediye verme ya da yatırım yapma niyetindekiler için bilgi sağlar.

Bilezik fiyatları, altın işçiliği ve yatırım açısından merak uyandırmaktadır. 14 ayar bilezik gramı 3.763,12 TL alış, 4.994,37 TL satış olarak işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı ise 4.804,06 TL alış ve 5.525 TL satış fiyatları ile kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı, 6.259,32 TL alış, 6.548,70 TL satış fiyatları ile belirlenmiştir. Bu fiyat aralıkları, bilezik almayı düşünenler için önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 6.868,569 TL, satış fiyatı 6.869,43 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alımında dikkate alması gereken unsurlardandır.

Altın fiyatlarındaki değişimler, piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerle şekillenmektedir. Yatırımcılar bu verileri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirler. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme çabaları sürmektedir. Altın, güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için çekici bir varlık olmaya devam etmektedir.