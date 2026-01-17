Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ocak Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün, 17 Ocak 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Ont Altın fiyatı 4.581,89 dolar seviyesindedir. Bu durum, altın piyasasında uluslararası etkilerin önemli bir göstergesidir.

Türkiye altın piyasasında Gram Altın’ın alış fiyatı 6.374,59 TL, satış fiyatı ise 6.375,38 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar için yaygın kullanılan bir araçtır. Bu değerler, yerel ekonominin seyrini ve döviz kurlarındaki değişimleri yansıtmaktadır.

Çeyrek Altın fiyatları da piyasalarda ilgiyle takip edilmektedir. Alış fiyatı 10.199,34 TL, satış fiyatı ise 10.423,75 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek Altın, düğün ve özel günlerde sıkça tercih edilmektedir. Ayrıca, Yarım Altın fiyatları alışta 20.334,94 TL, satışta 20.847,50 TL’dir.

Cumhuriyet Altını, Türkiye’de en çok tercih edilen türlerden biridir. Alış fiyatı 43.191 TL, satış fiyatı 43.844 TL'den işlem görmektedir. Gremse Altın ise alışta 105.258 TL, satışta 106.532 TL'ye ulaşmaktadır.

Ata Altın ve Ziynet Altın da yatırımcılar için önemlidir. Ata Altın’ın alış fiyatı 43.370 TL, satış fiyatı 43.723 TL’dir. Ziynet Altın’ın alış fiyatı 40.797,38 TL, satış fiyatı ise 41.567,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu altınlar hediye olarak tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli bir seçenektir. 14 Ayar Bilezik’in gramı 3.578,56 TL'den alınmaktadır. 4.746,20 TL'den satılmaktadır. 18 Ayar Bilezik’in gram fiyatı alışta 4.542,49 TL, satışta ise 5.210 TL’dir. 22 Ayar Bilezik gram fiyatları 5.910,65 TL'den alınmakta, 6.185,99 TL'den satılmaktadır.

Serbest piyasada işlem gören 0.995 Has Altın fiyatları da önemli bir göstergedir. Alışta 6.342,71 TL, satışta ise 6.343,51 TL olarak belirlenmiştir.

Altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir alternatif olmaya devam etmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve global ekonomik gelişmeler, bu değerlerin şekillenmesini etkiliyor. Yatırımcıların bu fiyatları dikkatle izlemesi gerekiyor. Kısa vadeli kazançlar sağlarken, uzun vadeli stratejiler için önemli bir zemin sunmaktadır. Piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlardandır.