FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Çöpe atmaya kıyamadı: Hobi olarak başladı 'Bu işi yapmak istiyorum'

Hatay'da atmaya kıyamadığı ahşap parçaları değerlendirmek için oyuncak ahşap oyma arabalar yapan 50 yıllık mobilya ustası Heybet Kaya'nın ürettiği el emeği ahşap arabalar ilgi görüyor.

Çöpe atmaya kıyamadı: Hobi olarak başladı 'Bu işi yapmak istiyorum'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk yaşlardan itibaren mobilya atölyesinde çırak olarak çalışmaya başlayan 58 yaşındaki Heybet Kaya, 50 yıldır ahşaba şekil veriyor. Mobilya atölyesinde artan ahşap parçaları çöplere atmaya kıyamayan Kaya, son 5 yıldır hobi olarak oyuncak arabalar yapmaya başladı. Atmaya kıyamadığı ahşaplardan ortaya çıkardığı ahşap arabalar yoğun ilgi gören Kaya, zamanla hobi olarak araba üretimini arttırdı. Türkiye'nin birçok ilinden kişiye özel sipariş alan Kaya'nın ürettiği el emeği ahşap arabalar talep görüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Çöpe atmaya kıyamadı: Hobi olarak başladı Bu işi yapmak istiyorum 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın çağını yaşıyor: Tanesi 150 TL, talebe yetişmeye çalışıyor Altın çağını yaşıyor: Tanesi 150 TL, talebe yetişmeye çalışıyor

"5 YIL ÖNCE BU AHŞAP ARABA İŞİNE BAŞLADIM"

Mobilya atölyesinde atmaya kıyamadığı ahşapları değerlendirmek isterken ahşap oyuncak yapmaya başladığını ve ardından gelen taleplerle üretimi sürdürdüğünü ifade eden Heybet Kaya, "Burası sanayide mobilya atölyesi ve burada mobilya işi yapıyoruz, artan ahşap parçalarını değerlendireyim dedim. Atmadım, atamadım, kıyamadım atmaya. Bunlardan böyle ahşap maket arabalar yapmaya başladım. Derken böyle bazı modeller yaptım. Güzel şeyler çıkmaya başladı ortaya. Talep oldu, bazı siparişler oldu, isteyenler oldu ve hediyelik olarak yaptım. Ondan sonra böyle devam ettim. Şu anda baya bir model var elimde. İsteyen oluyor, satın alan oluyor, sipariş veren oluyor. Böyle ekstradan bu işleri de yapıyorum. Ben yaklaşık 50 yıldır bu işin içindeyim, çocukluğumdan beri mobilya işi yapıyordum. Yani 20 yıl oldu bu tarz şeyler yapıyorum, en son 5 yıl önce işte bu ahşap araba işine başladım" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın ve gümüş için yeni senaryo 'Bu hafta anlayacağız' Altın ve gümüş için yeni senaryo 'Bu hafta anlayacağız'

Çöpe atmaya kıyamadı: Hobi olarak başladı Bu işi yapmak istiyorum 2

"BURADA YAPILDIĞINA İNANAMADILAR"

Hobi olarak ürettiği ahşap araçların insanlarda hayranlık uyandırdığına ve Türkiye'nin birçok noktasından özel siparişler aldığını ifade eden Kaya, "Geçenlerde sergi açtım anıt alanında çok ilgi gördü. İnsanlar bayağı ilgi gösterdi. İşte burada yapıldığına inanamadılar, Hatay İskenderun'da mı yapılıyor dediler. Böyle değişik şeyler yapınca, işçilik verince ahşaba ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor. Sipariş verenler oluyor, işte çocuğunu almak isteyen oluyor. Doğum günü için hediye alanlar oldu. Firmasına, arabanın üzerine amblem yazdırıyoruz lazerle. Öyle siparişler oldu. İstanbul'a, Bursa'ya Karabük'e, Adana'ya siparişler oldu, yaptım ve gönderdim. İnsanlar bayağı beğendiler yani bu işleri. Ek iş olarak gidiyor. Ama ileride tamamen mobilyayı bırakıp sırf bu işi yapmak istiyorum" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Çöpe atmaya kıyamadı: Hobi olarak başladı Bu işi yapmak istiyorum 3

Çöpe atmaya kıyamadı: Hobi olarak başladı Bu işi yapmak istiyorum 4

Çöpe atmaya kıyamadı: Hobi olarak başladı Bu işi yapmak istiyorum 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denetimler arttı: AVM, zincir market, otogarlar yakın takipteDenetimler arttı: AVM, zincir market, otogarlar yakın takipte
Altın çağını yaşıyor: Tanesi 150 TL, talebe yetişmeye çalışıyorAltın çağını yaşıyor: Tanesi 150 TL, talebe yetişmeye çalışıyor

Anahtar Kelimeler:
ahşap çöp üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.