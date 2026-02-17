FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları önemli değişimler yaşıyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda 4,908.73 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın Türkiye'de 6,903.23 TL alış ve 6,904.18 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11,045.16 TL, yarım altın ise 22,021.29 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, dalgalı piyasa koşullarında dikkatli olmalı ve stratejilerini iyi belirlemelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

17 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik koşullar ve piyasa talepleri doğrultusunda değişimler yaşadı. Ons altın, uluslararası piyasalardaki değerine bağlı olarak 4,908.73 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Gram altın, Türkiye pazarındaki alım satım fiyatlarıyla dikkati çekiyor. Alış fiyatı 6,903.23 TL. Satış fiyatı ise 6,904.18 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, yerli yatırımcıların alımında dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Piyasanın dalgalanabileceği akılda tutulmalı.

Çeyrek altın, ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Alış fiyatı 11,045.16 TL. Satış fiyatı ise 11,288.34 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcılar, çeyrek altının performansına dikkat etmeli. Bu şekilde piyasalarda daha bilinçli hareket edebilirler. Yarım altın için alış fiyatı 22,021.29 TL, satış fiyatı ise 22,576.68 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını ise 48,394 TL alış, 49,129 TL satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.

Gremse altın ve Ata altın fiyatları da önem taşıyor. Gremse altın alış fiyatı 116,370 TL, satış fiyatı ise 117,896 TL olarak belirlenmiş. Ata altın alış fiyatı 47,949 TL, satış fiyatı ise 48,388 TL olarak güncellenmiş. Ziynet altın ise alış fiyatı 44,180.65 TL, satış fiyatı 45,015.27 TL olarak işlem görüyor.

Bilezik altın fiyatları da dikkatleri üzerine çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3,932.68 TL. Satış fiyatı ise 5,199.40 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5,019.47 TL. Satış fiyatı 5,900 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gramı ise 6,534.85 TL alış, 6,848.35 TL satış fiyatından işlem görüyor. Serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6,868.71 TL, satışta ise 6,869.66 TL olarak belirlenmiş durumda.

17 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için belirsizlik ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ekonomik gelişmeler ve dalgalanmalar fiyatların evrilmesini etkiliyor. Yatırımcıların dikkatli analizler yaparak stratejilerini belirlemeleri önemli. Bu, piyasa dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmelerini sağlayabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.901,20
6.902,12
% -1.62
10:30
Ons Altın / TL
214.999,48
215.078,11
% -1.45
10:45
Ons Altın / USD
4.916,69
4.917,24
% -1.52
10:45
Çeyrek Altın
11.041,92
11.284,96
% -1.62
10:30
Yarım Altın
22.010,31
22.565,10
% -1.64
10:30
Ziynet Altın
44.158,61
44.992,18
% -1.64
10:30
Cumhuriyet Altını
48.394,00
49.129,00
% 0.04
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
Haber Gönder
Haber Gönder
