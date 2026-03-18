Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak dikkat çekici bir seyir izlemektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.010,28 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu yükselişin nedeni, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerdir. Ayrıca, enflasyon endişeleri de önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam etmektedir. Bu durum, altın fiyatlarının artmasına katkıda bulunmaktadır.

Gram altın fiyatları, alışta 7.120,628 TL ve satışta 7.121,438 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu durum, yerel piyasadaki talebin etkisini yansıtmaktadır. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da önemli bir rol oynamaktadır. Altın yatırımcıları, gram altın üzerinden işlem yapmayı tercih etmektedir. Bunun temel nedeni, küçük çaplı yatırımlara olanak tanımasıdır.

Çeyrek altın da dikkat çeken bir altın türüdür. Çeyrek altın, alışta 11.393 TL ve satışta 11.643,55 TL olarak kaydedilmektedir. Düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle çeyrek altın, Türkiye'deki en popüler yatırım araçları arasında yer almaktadır. Yarım altın ise alış fiyatı 22.714,8 TL ve satış fiyatı 23.287,1 TL'den işlem görmektedir. Bu tür altınlar, özellikle aileler arasında yaygın olarak alım satım edilmektedir.

Cumhuriyet altını, alışta 48.062 TL ve satışta 48.778 TL'den işlem görmektedir. Bu değerli metal, nitelikli bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Özellikle koleksiyoncular ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Ata altını, alışta 48.123 TL ve satışta 48.792 TL seviyelerindedir. Ziynet altının alış fiyatı 45.572,02 TL, satış fiyatı ise 46.431,78 TL'den belirlenmiştir.

Bilezik fiyatları da piyasanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 14 ayar bileziğin gramı, alış fiyatı 3.944,27 TL ve satış fiyatı 5.224,58 TL'den işlem görmektedir. Diğer yandan, 18 ayar bilezik gramı 5.047,94 TL alış ve 5.820 TL satış fiyatlarına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.553,69 TL alış ve 6.885,16 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, genelde bu bilezikleri hem yatırım hem de hediyelik amaçla tercih etmektedir.

Gremse altın ise alışta 116.706 TL ve satışta 118.528 TL'den işlem görmektedir. Bu durum, altın piyasasında farklı bir segment oluşturmaktadır. Ayrıca, serbest 0.995 has altın, alış fiyatı 7.085,025 TL ve satış fiyatı 7.085,831 TL'den işlem görmektedir. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların gelecekteki trendleri tahmin etmesine yardımcı olmaktadır.

Genel olarak 18 Mart 2026 tarihli altın fiyatları, hem yerel hem de uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yansıtmaktadır. Yatırımcılar, bu dalgalı seyri takip ederek en doğru yatırım kararlarını vermeye çalışmaktadır.