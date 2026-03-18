Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Mart 2026'da altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri nedeniyle yükseliş gösteriyor. Ons altın 5.010,28 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın fiyatları 7.120,628 TL'den işlem görmekte. Çeyrek ve Cumhuriyet altınları da yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. Altın piyasası, yatırımcıların gelecekteki trendleri takip etmesine olanak tanıyor.

Cansu Çamcı

18 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak dikkat çekici bir seyir izlemektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.010,28 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu yükselişin nedeni, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerdir. Ayrıca, enflasyon endişeleri de önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam etmektedir. Bu durum, altın fiyatlarının artmasına katkıda bulunmaktadır.

Gram altın fiyatları, alışta 7.120,628 TL ve satışta 7.121,438 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu durum, yerel piyasadaki talebin etkisini yansıtmaktadır. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da önemli bir rol oynamaktadır. Altın yatırımcıları, gram altın üzerinden işlem yapmayı tercih etmektedir. Bunun temel nedeni, küçük çaplı yatırımlara olanak tanımasıdır.

Çeyrek altın da dikkat çeken bir altın türüdür. Çeyrek altın, alışta 11.393 TL ve satışta 11.643,55 TL olarak kaydedilmektedir. Düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle çeyrek altın, Türkiye'deki en popüler yatırım araçları arasında yer almaktadır. Yarım altın ise alış fiyatı 22.714,8 TL ve satış fiyatı 23.287,1 TL'den işlem görmektedir. Bu tür altınlar, özellikle aileler arasında yaygın olarak alım satım edilmektedir.

Cumhuriyet altını, alışta 48.062 TL ve satışta 48.778 TL'den işlem görmektedir. Bu değerli metal, nitelikli bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Özellikle koleksiyoncular ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Ata altını, alışta 48.123 TL ve satışta 48.792 TL seviyelerindedir. Ziynet altının alış fiyatı 45.572,02 TL, satış fiyatı ise 46.431,78 TL'den belirlenmiştir.

Bilezik fiyatları da piyasanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 14 ayar bileziğin gramı, alış fiyatı 3.944,27 TL ve satış fiyatı 5.224,58 TL'den işlem görmektedir. Diğer yandan, 18 ayar bilezik gramı 5.047,94 TL alış ve 5.820 TL satış fiyatlarına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.553,69 TL alış ve 6.885,16 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, genelde bu bilezikleri hem yatırım hem de hediyelik amaçla tercih etmektedir.

Gremse altın ise alışta 116.706 TL ve satışta 118.528 TL'den işlem görmektedir. Bu durum, altın piyasasında farklı bir segment oluşturmaktadır. Ayrıca, serbest 0.995 has altın, alış fiyatı 7.085,025 TL ve satış fiyatı 7.085,831 TL'den işlem görmektedir. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların gelecekteki trendleri tahmin etmesine yardımcı olmaktadır.

Genel olarak 18 Mart 2026 tarihli altın fiyatları, hem yerel hem de uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yansıtmaktadır. Yatırımcılar, bu dalgalı seyri takip ederek en doğru yatırım kararlarını vermeye çalışmaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.119,43
7.120,25
% 0.1
10:27
Ons Altın / TL
221.285,95
221.370,04
% 0.05
10:42
Ons Altın / USD
5.004,97
5.005,52
% -0.02
10:42
Çeyrek Altın
11.391,09
11.641,62
% 0.1
10:27
Yarım Altın
22.711,34
23.283,42
% 0.1
10:27
Ziynet Altın
45.564,35
46.424,06
% 0.1
10:27
Cumhuriyet Altını
48.062,00
48.778,00
% 0.83
16:45
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

