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Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 19 Ağustos 2026 tarihi, önemli dalgalanmalarla öne çıktı. Ons altın fiyatı 4.349,29 dolar seviyesine yükseldi. Türkiye'de gram altın, alışta 6.700,468 TL, satışta ise 6.701,439 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın fiyatları alışta 10.720,75 TL olarak işlem gördü. Piyasa analistleri, global ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını etkilediğini belirtiyor. Yatırımcılar bu fiyatları dikkatle takip ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 19 Ağustos 2026 tarihinde önemli gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla, altın fiyatlarında belirgin bir dalgalanma görüldü. Özellikle ons altın fiyatı 4.349,29 dolar oldu. Türkiye’deki altın fiyatları da dalgalı bir seyir izledi.

Gram altın fiyatları, alışta 6.700,468 TL, satışta 6.701,439 TL seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar, gram altının alım satımında maliyetleri dikkate alıyorlar. Alış ve satış fiyatları arasında karlılık hesaplamaları yapılıyor. Gram altın, bireysel yatırımcılar için en çok tercih edilen form olarak öne çıkıyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.720,75 TL, satışta ise 10.956,85 TL olarak kaydedildi. Yarım altın, alışta 21.374,49 TL, satışta 21.913,71 TL olarak işlem gördü. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.633 TL’dir, satış fiyatı ise 45.305 TL’dir. Bu veriler, altının birikim ve değer saklama aracı olarak sıkça tercih edildiğini gösteriyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 107.224 TL, satışta 108.713 TL olarak kaydedildi. Ata altını ise alışta 43.889 TL, satışta 44.436 TL seviyelerinde işlem gördü. Ata altını, özel günlerde hediye seçeneği olarak tercih ediliyor.

Ziynet altın fiyatları alışta 42.883 TL, satışta ise 43.693,38 TL olarak belirlendi. Bireysel mücevher yatırımcıları için 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatları da dikkat çekti. 14 ayar bilezik gram 3.639,73 TL alış ve 4.854,77 TL satış fiyatlarına sahiptir. 18 ayar bilezik gram ise 4.571,22 TL alış ve 5.375 TL satış fiyatlarından işlem gördü. 22 ayar bilezik gram 6.058,81 TL alış, 6.277,67 TL satış fiyatları ile dikkat çekti.

Serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 6.666,966 TL’dir. Satış fiyatı ise 6.667,932 TL olarak belirlendi. Altın fiyatlarının artışı, genel ekonomik göstergeler ve jeopolitik gelişmelerle şekillenecek gibi görünüyor. Yatırımcılar, bugünün fiyatlarını dikkate alarak gelecekteki hamlelerini planlamaya çalışacaklar.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.705,19
6.706,03
% 0.44
10:19
Ons Altın / TL
208.916,85
209.003,28
% 0.62
10:34
Ons Altın / USD
4.358,78
4.359,36
% 0.57
10:34
Çeyrek Altın
10.728,31
10.964,35
% 0.44
10:19
Yarım Altın
21.389,62
21.929,26
% 0.44
10:19
Ziynet Altın
42.913,24
43.723,29
% 0.44
10:19
Cumhuriyet Altını
44.633,00
45.305,00
% 0.42
17:01
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Altın güncel altın fiyatları
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