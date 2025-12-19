FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Aralık Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, ons altın 4.326,29 Dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 5.954,715 TL alış, 5.955,486 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar için çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi alternatifler bulunuyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarının etkisi ile birlikte yatırımların seyrini belirliyor. Altın fiyatlarını takip etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 19 Aralık 2025 tarihinde önemli bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ons altın fiyatları 4.326,29 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, global piyasalardaki etkilerin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcıların ilgisi de bu nedenle artmış durumda.

Gram altın fiyatları ise alışta 5.954,715 TL, satışta ise 5.955,486 TL olarak kaydedildi. Yurtiçinde gram altın en yaygın kullanılan form. Güncel fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Ons altın alış fiyatı 185.121,85 TL, satış fiyatı 185.339,23 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla sıkı bir ilişki içeriyor. Özellikle dövizdeki değişimler, ons altın fiyatlarını etkiliyor. Piyasalarda dalgalanmalar yaşanabiliyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 9.527,54 TL, satış fiyatı ise 9.737,22 TL'den işlem görüyor. Küçük altın birimlerine yönelen yatırımcılar arasında bu form popüler durumda. Yarım altın fiyatı ise alışta 18.995,54 TL, satışta ise 19.474,44 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın, çeyrek altına göre daha büyük bir yatırım arayışı için cazip bir seçenek sunuyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 39.815 TL, satış fiyatı ise 40.416 TL'den işlem görmektedir. Yatırımcılar, bu altını değerli bir birikim aracı olarak değerlendiriyor. Hediye amaçlı kullanım da oldukça yaygın. Gremse altını alış fiyatı 95.608 TL, satış fiyatı ise 97.342 TL'dir. Ata altını için belirtilen fiyatlar ise alışta 39.887 TL, satışta ise 40.156 TL'dir. Ata altını, yatırımcılar arasında tercih edilen bir seçenek olarak dikkat çekmektedir.

Ziynet altın alış fiyatı 38.110,18 TL, satış fiyatı ise 38.829,77 TL'den işlem görüyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.286,28 TL’den alış, 4.403,70 TL’den satış fiyatı ile belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.183,80 TL alış, 4.786 TL satış fiyatındadır. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 5.435,70 TL alış, 5.685,41 TL satış fiyatı ile kaydedilmiştir. Bilezik fiyatları, mücevherat sektöründeki gelişmelere bağlı olarak dalgalanıyor.

19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile önemini koruyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyrini izlemeye özen göstermeli. Piyasa trendleri ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.951,36
5.952,09
% -0.06
10:51
Ons Altın / TL
185.073,31
185.159,99
% -0.06
11:06
Ons Altın / USD
4.323,86
4.324,42
% -0.25
11:06
Çeyrek Altın
9.522,18
9.731,67
% -0.06
10:51
Yarım Altın
18.984,85
19.463,34
% -0.06
10:51
Ziynet Altın
38.088,72
38.807,65
% -0.06
10:51
Cumhuriyet Altını
39.815,00
40.416,00
% 0.14
17:07
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
