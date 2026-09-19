Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatları yaşanan yükseliş ile birlikte 6.866 TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ons altının fiyatı ise 4.378 $ seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL kuru 48,77 olarak kaydedilirken, gram altındaki günlük yüzde 0,94'lük artış dikkat çekici. Bu gelişmeler piyasalarda yükselişe sebep olmuş durumda.

100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, bu rakamla 14 adet gram altın alabiliyor ve arta kalan tutar ise 3.878 TL olarak hesaplanıyor. Aynı şekilde, çeyrek altın alımı yapılacak olursa 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın satın alındığında, 10.194 TL’lik kalan bir miktar oluşuyor. Haftalık bazda gram altın, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.737 TL’den 6.866 TL’ye çıkarak 129 TL (yüzde 1,92) bir artış gösterdi.

19 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.865 TL 6.866 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.984 TL 11.226 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.900 TL 22.451 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.218 TL 45.902 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.729 TL 4.959 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.692 TL 5.490 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.378 $ 4.379 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.791 TL 6.799 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.866 TL 11.116 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.664 TL 22.232 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.218 TL 45.902 TL





Grafik geçiş cümlesi: Aşağıda gram altının son 7 günlük fiyat değişimi grafiğini bulabilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.735 TL iken, direnç seviyesi 6.931 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 4.302 dolar, direnç ise 4.417 dolar seviyelerinde. Piyasa hareketliliği devam ederken, bu seviyeler izlenmeye değer.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular