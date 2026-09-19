Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatları yaşanan yükseliş ile birlikte 6.866 TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ons altının fiyatı ise 4.378 $ seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL kuru 48,77 olarak kaydedilirken, gram altındaki günlük yüzde 0,94'lük artış dikkat çekici. Bu gelişmeler piyasalarda yükselişe sebep olmuş durumda.
100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, bu rakamla 14 adet gram altın alabiliyor ve arta kalan tutar ise 3.878 TL olarak hesaplanıyor. Aynı şekilde, çeyrek altın alımı yapılacak olursa 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın satın alındığında, 10.194 TL’lik kalan bir miktar oluşuyor. Haftalık bazda gram altın, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.737 TL’den 6.866 TL’ye çıkarak 129 TL (yüzde 1,92) bir artış gösterdi.
19 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.865 TL
|6.866 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.984 TL
|11.226 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.900 TL
|22.451 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|45.218 TL
|45.902 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.729 TL
|4.959 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.692 TL
|5.490 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.378 $
|4.379 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.791 TL
|6.799 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.866 TL
|11.116 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.664 TL
|22.232 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|45.218 TL
|45.902 TL
Grafik geçiş cümlesi: Aşağıda gram altının son 7 günlük fiyat değişimi grafiğini bulabilirsiniz.
Gram altın için destek seviyesi 6.735 TL iken, direnç seviyesi 6.931 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 4.302 dolar, direnç ise 4.417 dolar seviyelerinde. Piyasa hareketliliği devam ederken, bu seviyeler izlenmeye değer.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.791 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 679.109 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.226 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.379 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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