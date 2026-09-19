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Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatları son günlerde 6.866 TL seviyesine çıkarak dikkat çekti. Aynı dönemde, ons altın fiyatı 4.378 $ olarak işlem görüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatları yaşanan yükseliş ile birlikte 6.866 TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ons altının fiyatı ise 4.378 $ seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL kuru 48,77 olarak kaydedilirken, gram altındaki günlük yüzde 0,94'lük artış dikkat çekici. Bu gelişmeler piyasalarda yükselişe sebep olmuş durumda.

100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, bu rakamla 14 adet gram altın alabiliyor ve arta kalan tutar ise 3.878 TL olarak hesaplanıyor. Aynı şekilde, çeyrek altın alımı yapılacak olursa 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın satın alındığında, 10.194 TL’lik kalan bir miktar oluşuyor. Haftalık bazda gram altın, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.737 TL’den 6.866 TL’ye çıkarak 129 TL (yüzde 1,92) bir artış gösterdi.

Güncel Altın Fiyatları

19 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.865 TL 6.866 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.984 TL 11.226 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.900 TL 22.451 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.218 TL 45.902 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.729 TL 4.959 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.692 TL 5.490 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.378 $ 4.379 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.791 TL 6.799 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.866 TL 11.116 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.664 TL 22.232 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.218 TL 45.902 TL


Grafik geçiş cümlesi: Aşağıda gram altının son 7 günlük fiyat değişimi grafiğini bulabilirsiniz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.735 TL iken, direnç seviyesi 6.931 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 4.302 dolar, direnç ise 4.417 dolar seviyelerinde. Piyasa hareketliliği devam ederken, bu seviyeler izlenmeye değer.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.791 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 679.109 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.226 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.379 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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