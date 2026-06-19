Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Haziran Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 19 Haziran 2026'da Ne Durumda?

19 Haziran 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları oldukça dikkat çekici. Altın, değer saklama aracı olarak öne çıkmakta. Aynı zamanda yatırım için tercih edilen bir varlık. Günlük değişimler ve fiyat aralıkları dikkatle takip ediliyor.

Günün başlangıcında ons altın fiyatı 4.148,40 Dolar. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki değeri yansıtıyor. Yerel piyasalarda alım satım işlemleri için önemli bir gösterge. Dolar bazında yatırım yapanlar için bu değer rehberlik edebilir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları ise, alışta 6.193,625 TL, satışta ise 6.194,491 TL. Gram altın, küçük yatırımcılar için önemli bir ölçüt sunuyor. Bu fiyatlar, piyasaların dalgalanmasına neden olabiliyor.

Çeyrek altın için alış fiyatı 9.909,80 TL, satış fiyatı 10.127,99 TL. Yarım altın fiyatları ise, alışta 19.757,66 TL, satışta 20.255,99 TL. Bu fiyat aralıkları, farklı gramajlarla alım yapan tasarruf sahiplerine çeşitli seçenekler sunuyor.

Cumhuriyet altını, alışta 42.486 TL, satışta 43.129 TL seviyelerinde. Gremse altın ise alışta 101.029 TL, satışta 102.470 TL. Ata altın için güncellenen fiyatlar, alışta 41.659 TL, satışta 42.119 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altını fiyatları, alışta 39.639,20 TL, satışta 40.388,08 TL olarak gözlemlenmiş.

Bilezik fiyatları da altın yatırımcıları için önemli. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.402,32 TL, satış fiyatı 4.584,20 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.584,80 TL, satış fiyatı 5.236 TL. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.673,02 TL, satışta 5.949,21 TL şeklinde.

Serbest has altın fiyatları alışta 6.162,657 TL, satışta 6.163,519 TL olarak kaydedilmiş. Bu fiyat hareketleri, altın piyasasındaki eğilimleri izlemek için kritik önem taşıyor. Altın, birçok yatırımcı için hala güvenilir bir değer saklama aracı.