FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Kasım Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, tarih boyunca güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir. 19 Kasım 2025 itibarıyla ons altın fiyatı 4.090,18 Dolar seviyesine ulaşarak uluslararası piyasalarda değer kazanmıştır. Türkiye’de gram altın fiyatları ise 5.569,80 TL alış, 5.570,57 TL satış olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın türlerinde de fiyat artışları gözlemlenmektedir. Yatırımcılar için doğru zamanlama, önemli hale gelmiştir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Kasım Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın, tarih boyunca değerli bir yatırım aracı olmuştur. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir. 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları önemli değişikliklere işaret ediyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.090,18 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, uluslararası piyasalarda altının değerinin arttığını gösteriyor.

Türkiye’de gram altın fiyatları alışta 5.569,80 TL, satışta ise 5.570,57 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için ufak bir artış göstermektedir. Özellikle TL cinsinden yapılan işlemler, dolara göre daha cazip hale geliyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkate değer bir artış göstermektedir. Alış fiyatı 8.911,68 TL, satış fiyatı ise 9.107,88 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın alış fiyatı 17.767,67 TL, satış fiyatı ise 18.215,75 TL’dir. Cumhuriyet altını fiyatları alışta 38.174 TL, satışta ise 38.751 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Bu rakamlar, altına olan rağbetin arttığını yansıtmaktadır.

Gremse altın fiyatları alışta 93.372 TL, satışta ise 94.226 TL’ye ulaşmıştır. Ata altın fiyatları da alışta 38.496 TL, satışta 38.763 TL seviyesindedir. Ziynet altının fiyatları, alışta 35.646,74 TL, satışta 36.320,09 TL olarak belirlenmiştir.

Bilezik altın kategorisinde de bazı fiyatlar dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı 3.169,65 TL alış, 4.267,04 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.037,99 TL, satışta 4.650 TL seviyelerindedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.246,19 TL, satışta 5.485,67 TL değerindedir. Bu veriler, kullanıcılar için genel bilgi sunmaktadır.

Günümüzde altının piyasa koşulları yatırımcılar açısından önemlidir. Belirsiz ekonomik dönemlerde altının değerine olan ilgi artmaktadır. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaktadır. Yatırımcıların dalgalanmaları dikkatle takip etmesi önemlidir. Doğru zamanlama ile altın alım veya satımı yapılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durumCANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durum
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları...400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.565,25
5.566,01
% 0.49
10:17
Ons Altın / TL
173.183,04
173.219,84
% 0.55
10:32
Ons Altın / USD
4.088,99
4.089,55
% 0.49
10:32
Çeyrek Altın
8.904,40
9.100,43
% 0.49
10:17
Yarım Altın
17.753,14
18.200,86
% 0.49
10:17
Ziynet Altın
35.617,59
36.290,40
% 0.49
10:17
Cumhuriyet Altını
38.174,00
38.751,00
% 0.25
17:07
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.