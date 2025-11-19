Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Kasım Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, tarih boyunca değerli bir yatırım aracı olmuştur. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülmektedir. 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları önemli değişikliklere işaret ediyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.090,18 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, uluslararası piyasalarda altının değerinin arttığını gösteriyor.

Türkiye’de gram altın fiyatları alışta 5.569,80 TL, satışta ise 5.570,57 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için ufak bir artış göstermektedir. Özellikle TL cinsinden yapılan işlemler, dolara göre daha cazip hale geliyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkate değer bir artış göstermektedir. Alış fiyatı 8.911,68 TL, satış fiyatı ise 9.107,88 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın alış fiyatı 17.767,67 TL, satış fiyatı ise 18.215,75 TL’dir. Cumhuriyet altını fiyatları alışta 38.174 TL, satışta ise 38.751 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Bu rakamlar, altına olan rağbetin arttığını yansıtmaktadır.

Gremse altın fiyatları alışta 93.372 TL, satışta ise 94.226 TL’ye ulaşmıştır. Ata altın fiyatları da alışta 38.496 TL, satışta 38.763 TL seviyesindedir. Ziynet altının fiyatları, alışta 35.646,74 TL, satışta 36.320,09 TL olarak belirlenmiştir.

Bilezik altın kategorisinde de bazı fiyatlar dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı 3.169,65 TL alış, 4.267,04 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.037,99 TL, satışta 4.650 TL seviyelerindedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.246,19 TL, satışta 5.485,67 TL değerindedir. Bu veriler, kullanıcılar için genel bilgi sunmaktadır.

Günümüzde altının piyasa koşulları yatırımcılar açısından önemlidir. Belirsiz ekonomik dönemlerde altının değerine olan ilgi artmaktadır. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaktadır. Yatırımcıların dalgalanmaları dikkatle takip etmesi önemlidir. Doğru zamanlama ile altın alım veya satımı yapılabilir.