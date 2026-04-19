Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasaları 19 Nisan 2026 tarihinde, öğle saatlerine yaklaşırken heyecan verici verilerle şekilleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.829,99 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, küresel piyasalardaki enflasyon ve jeopolitik tansiyon gibi faktörlerden etkileniyor. Altın yatırımcıları için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için kritik bir değer taşıyor. Günlük alış fiyatı 6.965,351 TL. Satış fiyatı ise 6.966,26 TL olarak belirlenmiş. Bu veriler, yerel piyasada altın alım satımı yapanlar için önemli seviyeleri yansıtıyor. Daha çok küçük yatırımcılar, gram altını tercih ediyor.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Alış fiyatı 11.144,56 TL. Satış fiyatı ise 11.389,84 TL olarak listelenmiş. Yarım altın fiyatları ise alışta 22.219,47 TL, satışta 22.779,67 TL olarak belirlenmiş. Bu iki altın türü, tasarruf ve yatırım amaçlı sıkça tercih edilebiliyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 46.060 TL. Satış fiyatı ise 46.754 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın ise alış fiyatı 112.351 TL, satış fiyatı ise 115.045 TL. Ayrıca, Ata altının alış fiyatı 46.293 TL. Satış fiyatı ise 46.785 TL seviyesinde. Ziynet altının alış fiyatı 44.578,25 TL, satış fiyatı ise 45.420,02 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın piyasasındaki hareketliliği nasıl değerlendirebileceği üzerinde önemli etki yaratabilir.

Bilezikler de altın piyasasında önemli parçalar. 14 Ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.793,74 TL, satış fiyatı 5.030,11 TL olarak belirlenmiş. 18 Ayar bilezik gramı, alışta 4.851,72 TL, satışta 5.525 TL. 22 Ayar bilezik gramı ise 6.309,08 TL alış ve 6.600,93 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın bilezik alım satımının canlı geçtiğine dair ipuçları sunuyor.

Serbest 0.995 Has altın ise 6.930,524 TL alış ve 6.931,429 TL satış fiyatlarıyla listeleniyor. Bugünkü veriler, altın piyasasında dalgalanmaların devam edebileceğini gösteriyor olabilir. Yatırımcılar, bu fiyatları dikkate alarak hareket etmeli.