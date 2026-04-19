FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

19 Nisan 2026 tarihinde altın piyasasında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı, 4.829,99 Dolar olarak belirlenirken, gram altın 6.965,351 TL alış fiyatıyla işlem görmekte. Çeyrek altın 11.144,56 TL, yarım altın ise 22.219,47 TL seviyelerinde. Ayrıca, bilezikler ve ziynet altınları da yatırımcıların tercihleri arasında yer alıyor. Bugün verilen fiyatlar, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynuyor.

Altın piyasaları 19 Nisan 2026 tarihinde, öğle saatlerine yaklaşırken heyecan verici verilerle şekilleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.829,99 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, küresel piyasalardaki enflasyon ve jeopolitik tansiyon gibi faktörlerden etkileniyor. Altın yatırımcıları için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için kritik bir değer taşıyor. Günlük alış fiyatı 6.965,351 TL. Satış fiyatı ise 6.966,26 TL olarak belirlenmiş. Bu veriler, yerel piyasada altın alım satımı yapanlar için önemli seviyeleri yansıtıyor. Daha çok küçük yatırımcılar, gram altını tercih ediyor.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Alış fiyatı 11.144,56 TL. Satış fiyatı ise 11.389,84 TL olarak listelenmiş. Yarım altın fiyatları ise alışta 22.219,47 TL, satışta 22.779,67 TL olarak belirlenmiş. Bu iki altın türü, tasarruf ve yatırım amaçlı sıkça tercih edilebiliyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 46.060 TL. Satış fiyatı ise 46.754 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın ise alış fiyatı 112.351 TL, satış fiyatı ise 115.045 TL. Ayrıca, Ata altının alış fiyatı 46.293 TL. Satış fiyatı ise 46.785 TL seviyesinde. Ziynet altının alış fiyatı 44.578,25 TL, satış fiyatı ise 45.420,02 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın piyasasındaki hareketliliği nasıl değerlendirebileceği üzerinde önemli etki yaratabilir.

Bilezikler de altın piyasasında önemli parçalar. 14 Ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.793,74 TL, satış fiyatı 5.030,11 TL olarak belirlenmiş. 18 Ayar bilezik gramı, alışta 4.851,72 TL, satışta 5.525 TL. 22 Ayar bilezik gramı ise 6.309,08 TL alış ve 6.600,93 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın bilezik alım satımının canlı geçtiğine dair ipuçları sunuyor.

Serbest 0.995 Has altın ise 6.930,524 TL alış ve 6.931,429 TL satış fiyatlarıyla listeleniyor. Bugünkü veriler, altın piyasasında dalgalanmaların devam edebileceğini gösteriyor olabilir. Yatırımcılar, bu fiyatları dikkate alarak hareket etmeli.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.965,35
6.966,26
% 1.07
23:59
Ons Altın / TL
216.426,26
216.817,71
% 1.06
23:59
Ons Altın / USD
4.829,68
4.830,31
% 0.84
23:59
Çeyrek Altın
11.144,56
11.389,84
% 1.07
23:59
Yarım Altın
22.219,47
22.779,67
% 1.07
23:59
Ziynet Altın
44.578,25
45.420,02
% 1.07
23:59
Cumhuriyet Altını
46.060,00
46.754,00
% -1.14
12:58
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.