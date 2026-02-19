FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Şubat Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

19 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Küresel ekonomik dinamikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmeler fiyatları etkiliyor. Türkiye'de gram altın 7.061,209 TL, çeyrek altın 11.297,93 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcılar için cazip seçenekler sunan altın, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle güvenli bir liman olarak ilgiyi artırıyor.

Cansu Çamcı

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

19 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişiklikler var. Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak bilinmektedir. Güncel fiyatlar, küresel ekonomik dinamiklerden etkileniyor. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmeler de fiyatları şekillendiriyor.

Dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çeken ons altın fiyatı 5.018,67 dolar seviyesindedir. Bu fiyat, yatırımcılar ve merkez bankaları için kritik bir gösterge durumundadır. Ons altındaki yükseliş, piyasalardaki belirsizlikleri yansıtıyor.

Türkiye'de gram altın alış fiyatı 7.061,209 TL, satış fiyatı 7.062,011 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için gram altın erişilebilir bir yatırım aracı sunuyor. Yükselen fiyatlar, bireysel yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

Çeyrek altın fiyatları, 11.297,93 TL alış ve 11.546,39 TL satış olarak belirlendi. Bu durum, çeyrek altını yatırımcılar için cazip kılıyor. Yarım altın fiyatları ise 22.525,26 TL alış ve 23.092,78 TL satış olarak kaydedildi. Cumhuri̇yet altını için alış fiyatı 48.284 TL, satış fiyatı ise 49.019 TL'dir.

Piyasa koşullarına göre, ziynet altını da ilgiyi üzerine çekiyor. Ziynet altının alış fiyatı 45.191,74 TL'den başlıyor. Satış fiyatı ise 46.044,31 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar özellikle düğünlerde tercih edilen altın türleri arasında öne çıkıyor.

Bilezik piyasasına baktığımızda, 14 ayar bilezik gramı 4.014,67 TL alış ve 5.295,45 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı 5.116,93 TL alış, 5.845 TL satış fiyatlarına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.668,08 TL alış ve 6.988,74 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 7.025,903 TL, satış fiyatı ise 7.026,701 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların daha fazla çeşitlilik sunan stratejiler oluşturmasına yardımcı oluyor.

Altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların küresel ekonomik durumları dikkate alması gerektiğini gösteriyor. Dalgalı piyasalarda güvenli liman arayışı içinde olan yatırımcıların talebinin artması bekleniyor.

