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Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.606 TL seviyesinde işlem görüyor ve bu, haftalık %1,69’luk düşüşle dengelenen sınırlı bir yükselişi yansıtıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının yönünü etkilemeye devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.606 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın fiyatı 4.180 $ olarak belirlendi. Dolar/TL kuru ise 49,14 seviyesinde bulunuyor. Gram altında meydana gelen günlük %0,20’lik sınırlı yükseliş, haftalık bazda gerileme ile dengeleniyor. Son dönemde altın fiyatlarının yönü, küresel piyasalardaki olası dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet satın alınabiliyor ve 908 TL kalıyor. Çeyrek altın yatırımında ise 100.000 TL ile 9 çeyrek altın alınmakta ve geriye 2.791 TL kalmaktadır. Geçtiğimiz haftaya göre gram altında -113 TL, yani %1,69’luk bir düşüş söz konusu.

Son kapanış verileri dikkate alındığında, 7 gün önce gram altın 6.719 TL’den işlem görüyordu. Şu anki seviyeler ile geçmişteki fiyatlar arasındaki farklılık, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve piyasa trendlerini analiz etmek için önemli bir gereklilik oluşturuyor.

Güncel Altın Fiyatları

02 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.605 TL 6.606 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.568 TL 10.801 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.070 TL 21.602 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.235 TL 43.889 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.603 TL 4.806 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.542 TL 5.315 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.180 $ 4.181 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.567 TL 6.573 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.508 TL 10.748 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.949 TL 21.495 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.235 TL 43.889 TL


Grafiğe geçmeden önce, altın fiyatlarındaki bu değişimlerin piyasa oyuncuları tarafından nasıl yorumlandığı önem kazanıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.476 TL, direnç seviyesi ise 6.737 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 4.102 dolar, direnç ise 4.271 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin izlenmesi, fiyat hareketleri açısından kritik öneme sahip.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.567 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 656.720 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.801 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.181 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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