Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.606 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın fiyatı 4.180 $ olarak belirlendi. Dolar/TL kuru ise 49,14 seviyesinde bulunuyor. Gram altında meydana gelen günlük %0,20’lik sınırlı yükseliş, haftalık bazda gerileme ile dengeleniyor. Son dönemde altın fiyatlarının yönü, küresel piyasalardaki olası dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor.
100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet satın alınabiliyor ve 908 TL kalıyor. Çeyrek altın yatırımında ise 100.000 TL ile 9 çeyrek altın alınmakta ve geriye 2.791 TL kalmaktadır. Geçtiğimiz haftaya göre gram altında -113 TL, yani %1,69’luk bir düşüş söz konusu.
Son kapanış verileri dikkate alındığında, 7 gün önce gram altın 6.719 TL’den işlem görüyordu. Şu anki seviyeler ile geçmişteki fiyatlar arasındaki farklılık, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve piyasa trendlerini analiz etmek için önemli bir gereklilik oluşturuyor.
02 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.605 TL
|6.606 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.568 TL
|10.801 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.070 TL
|21.602 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.235 TL
|43.889 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.603 TL
|4.806 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.542 TL
|5.315 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.180 $
|4.181 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.567 TL
|6.573 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.508 TL
|10.748 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.949 TL
|21.495 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.235 TL
|43.889 TL
Grafiğe geçmeden önce, altın fiyatlarındaki bu değişimlerin piyasa oyuncuları tarafından nasıl yorumlandığı önem kazanıyor.
Gram altın için destek seviyesi 6.476 TL, direnç seviyesi ise 6.737 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 4.102 dolar, direnç ise 4.271 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin izlenmesi, fiyat hareketleri açısından kritik öneme sahip.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.567 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 656.720 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.801 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.181 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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