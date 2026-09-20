Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.866 TL'den işlem görmekte. Son günlerde gram altında yaşanan yükseliş, haftalık olarak da devam ediyor. Bu süreçte ons altın fiyatı 4.378 $ seviyesinde bulunurken, Dolar/TL kuru ise 48,77'ye yükseldi.
100.000 TL bütçesi ile gram altın alacak olsaydınız, 14 adet alım yapabilir, ardından 3.878 TL bakiye kalırdı. Çeyrek altın almak isterseniz, 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alabilir ve 10.194 TL'lik bir bakiye bırakmış olurdunuz. Geçen haftaya göre gram altındaki artış 129 TL olarak kaydedildi ve bu bir hafta içindeki yüzde değişim %1,92 oldu. 7 gün önce gram altın 6.737 TL seviyesinden kapanmıştı.
20 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.865 TL
|6.866 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.984 TL
|11.226 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.900 TL
|22.451 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|45.246 TL
|45.930 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.728 TL
|4.951 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.695 TL
|5.475 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.378 $
|4.379 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.826 TL
|6.834 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.922 TL
|11.174 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.776 TL
|22.347 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|45.246 TL
|45.930 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.735 TL, direnç seviyesi ise 6.931 TL olarak belirlenmiştir. Ons altında ise 4.302 $ seviyesi destek, 4.417 $ seviyesi direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. Piyasa hareketlerini bu seviyeler üzerinden takip etmek önem taşımaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.826 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 682.639 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.226 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.379 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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