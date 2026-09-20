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Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.866 TL ile işlem görüyor ve son hafta içerisinde yüzde 1,92 artış gösterdi. Ons altın 4.378 $ seviyesinde kalırken, Dolar/TL kuru 48,77'ye yükseldi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.866 TL'den işlem görmekte. Son günlerde gram altında yaşanan yükseliş, haftalık olarak da devam ediyor. Bu süreçte ons altın fiyatı 4.378 $ seviyesinde bulunurken, Dolar/TL kuru ise 48,77'ye yükseldi.

100.000 TL bütçesi ile gram altın alacak olsaydınız, 14 adet alım yapabilir, ardından 3.878 TL bakiye kalırdı. Çeyrek altın almak isterseniz, 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alabilir ve 10.194 TL'lik bir bakiye bırakmış olurdunuz. Geçen haftaya göre gram altındaki artış 129 TL olarak kaydedildi ve bu bir hafta içindeki yüzde değişim %1,92 oldu. 7 gün önce gram altın 6.737 TL seviyesinden kapanmıştı.

Güncel Altın Fiyatları

20 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.865 TL 6.866 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.984 TL 11.226 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.900 TL 22.451 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.246 TL 45.930 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.728 TL 4.951 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.695 TL 5.475 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.378 $ 4.379 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.826 TL 6.834 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.922 TL 11.174 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.776 TL 22.347 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.246 TL 45.930 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.735 TL, direnç seviyesi ise 6.931 TL olarak belirlenmiştir. Ons altında ise 4.302 $ seviyesi destek, 4.417 $ seviyesi direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. Piyasa hareketlerini bu seviyeler üzerinden takip etmek önem taşımaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.826 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 682.639 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.226 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.379 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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