Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.866 TL'den işlem görmekte. Son günlerde gram altında yaşanan yükseliş, haftalık olarak da devam ediyor. Bu süreçte ons altın fiyatı 4.378 $ seviyesinde bulunurken, Dolar/TL kuru ise 48,77'ye yükseldi.

100.000 TL bütçesi ile gram altın alacak olsaydınız, 14 adet alım yapabilir, ardından 3.878 TL bakiye kalırdı. Çeyrek altın almak isterseniz, 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alabilir ve 10.194 TL'lik bir bakiye bırakmış olurdunuz. Geçen haftaya göre gram altındaki artış 129 TL olarak kaydedildi ve bu bir hafta içindeki yüzde değişim %1,92 oldu. 7 gün önce gram altın 6.737 TL seviyesinden kapanmıştı.

20 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.865 TL 6.866 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.984 TL 11.226 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.900 TL 22.451 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.246 TL 45.930 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.728 TL 4.951 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.695 TL 5.475 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.378 $ 4.379 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.826 TL 6.834 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.922 TL 11.174 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.776 TL 22.347 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.246 TL 45.930 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.735 TL, direnç seviyesi ise 6.931 TL olarak belirlenmiştir. Ons altında ise 4.302 $ seviyesi destek, 4.417 $ seviyesi direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. Piyasa hareketlerini bu seviyeler üzerinden takip etmek önem taşımaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular