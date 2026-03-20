Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Mart Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Mart 2026 tarihinde önemli bir seviyeye ulaştı. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.668,81 Dolar olarak belirlendi. Bu durum, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalarla enflasyon endişelerinin birleşimi. Yatırımcılar için bu durum, kritik bir gösterge haline geldi.

Türkiye'deki gram altın fiyatları ise dikkat çekmekte. Alış fiyatı 6.647,129 TL, satış fiyatı ise 6.648,083 TL olarak kaydedildi. Yerel piyasalarda altına olan talep artıyor. Bu, fiyatların yükselmesine yol açan faktörleri içeriyor. Kısa vadeli yatırımcılar, gram altındaki artışları değerlendirmeli. Alım yapma fırsatlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Diğer altın çeşitleri de ilgi çekici fiyatlarla işlem gördü. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.635,41 TL, satış fiyatı 10.869,62 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 21.204,34 TL, satış fiyatı ise 21.739,23 TL olarak güncellendi. Cumhuriyet altını ise 46.391 TL alış ve 47.091 TL satış fiyatından işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

Gremse altın alış fiyatı 111.849 TL, satış fiyatı ise 116.747 TL olarak kaydedildi. Ata altın alış fiyatı 46.121 TL, satış fiyatı 48.059 TL olarak belirlendi. Ziynet altın fiyatları da ilgi çekici. Alış fiyatı 42.541,63 TL, satış fiyatı ise 43.345,50 TL ile işlem görüyor.

Bilezik fiyatları da piyasalarda aktif işlem gören ürünler arasında yer almakta. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.776,40 TL, satış fiyatı 5.153,56 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.778,58 TL, satış fiyatı 5.700 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı da 6.280,89 TL alış, 6.781,35 TL satış ile işlem görmekte.

Serbest 0.995 has altın fiyatı alışta 6.613,893 TL, satışta 6.614,843 TL olarak saptandı. Altın piyasalarındaki gelişmeler, enflasyon baskısı altında alternatif yatırım arayışında olan yatırımcılar için önem arz ediyor.

Özetle, 20 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ekonomik verilerin yansıması ve piyasa dinamikleri doğrultusunda altın fiyatlarının seyri merakla bekleniyor.