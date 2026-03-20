Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Mart Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

20 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları önemli bir seviyeye ulaştı. Ons altının fiyatı 4.668,81 Dolar olarak belirlendi. Türkiye'de gram altın fiyatları ise alışta 6.647,129 TL, satışta 6.648,083 TL oldu. Çeyrek altın 10.635,41 TL, yarım altın 21.204,34 TL ve Cumhuriyet altını 46.391 TL seviyelerinde işlem gördü. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini değerlendirerek alım fırsatlarını göz önünde bulundurmaya özen göstermeli.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 20 Mart 2026 tarihinde önemli bir seviyeye ulaştı. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.668,81 Dolar olarak belirlendi. Bu durum, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalarla enflasyon endişelerinin birleşimi. Yatırımcılar için bu durum, kritik bir gösterge haline geldi.

Türkiye'deki gram altın fiyatları ise dikkat çekmekte. Alış fiyatı 6.647,129 TL, satış fiyatı ise 6.648,083 TL olarak kaydedildi. Yerel piyasalarda altına olan talep artıyor. Bu, fiyatların yükselmesine yol açan faktörleri içeriyor. Kısa vadeli yatırımcılar, gram altındaki artışları değerlendirmeli. Alım yapma fırsatlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Diğer altın çeşitleri de ilgi çekici fiyatlarla işlem gördü. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.635,41 TL, satış fiyatı 10.869,62 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 21.204,34 TL, satış fiyatı ise 21.739,23 TL olarak güncellendi. Cumhuriyet altını ise 46.391 TL alış ve 47.091 TL satış fiyatından işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

Gremse altın alış fiyatı 111.849 TL, satış fiyatı ise 116.747 TL olarak kaydedildi. Ata altın alış fiyatı 46.121 TL, satış fiyatı 48.059 TL olarak belirlendi. Ziynet altın fiyatları da ilgi çekici. Alış fiyatı 42.541,63 TL, satış fiyatı ise 43.345,50 TL ile işlem görüyor.

Bilezik fiyatları da piyasalarda aktif işlem gören ürünler arasında yer almakta. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.776,40 TL, satış fiyatı 5.153,56 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.778,58 TL, satış fiyatı 5.700 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı da 6.280,89 TL alış, 6.781,35 TL satış ile işlem görmekte.

Serbest 0.995 has altın fiyatı alışta 6.613,893 TL, satışta 6.614,843 TL olarak saptandı. Altın piyasalarındaki gelişmeler, enflasyon baskısı altında alternatif yatırım arayışında olan yatırımcılar için önem arz ediyor.

Özetle, 20 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ekonomik verilerin yansıması ve piyasa dinamikleri doğrultusunda altın fiyatlarının seyri merakla bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir olduYüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu
Mustafa Sarıgül zamma isyan ettiMustafa Sarıgül zamma isyan etti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.671,54
6.672,36
% 0.75
10:25
Ons Altın / TL
207.872,26
207.933,15
% 0.94
10:40
Ons Altın / USD
4.693,87
4.694,45
% 0.94
10:40
Çeyrek Altın
10.674,46
10.909,32
% 0.75
10:25
Yarım Altın
21.282,21
21.818,63
% 0.75
10:25
Ziynet Altın
42.697,84
43.503,81
% 0.75
10:25
Cumhuriyet Altını
46.391,00
47.091,00
% -2.47
13:14
En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

