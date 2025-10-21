Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatlarında dalgalanmalar gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıları ve ekonomi profesyonellerini ilgilendiriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı Dolar bazında 4.342,16 TL seviyesindedir. Bu fiyat, uluslararası piyasalarda altının değerini gösteriyor.

Türkiye’deki altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın alış fiyatı 5.852,95 TL. Satış fiyatı ise 5.853,62 TL olarak belirlenmiştir. Bireysel yatırımcılar için gram altın sık tercih edilen bir araçtır. Piyasalardaki değişimlere duyarlılığı ile dikkat çekmektedir.

Diğer altın türlerine göz atıldığında, çeyrek altın alış fiyatı 9.351,580 TL'dir. Satış fiyatı ise 9.557,250 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın alışta 18.692,36 TL, satışta ise 19.163,52 TL'dir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 40.814 TL. Satış fiyatı ise 41.431 TL olmaktadır.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 100.012 TL, satış fiyatı ise 101.424 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın fiyatları alışta 41.234 TL, satışta 41.786 TL civarındadır. Ziynet altın alış fiyatı 37.501,92 TL, satış fiyatı 38.209,83 TL’dir.

Bilezik fiyatları arasında ise 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.399,34 TL'dir. Satış fiyatı ise 4.554,97 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramının alış fiyatı 4.324,87 TL. Satış fiyatı 4.690 TL olarak gözlemlenir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.619,42 TL, satış fiyatı ise 5.906,49 TL'dir. Serbest 0.995 has altın fiyatı alışta 5.830,377 TL, satışta 5.831,102 TL olmaktadır.

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcıların dikkatli hareket etmesi önem arz ediyor. Piyasa koşullarını yakından takip etmek gerekiyor. Altın, geleneksel güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmektedir.