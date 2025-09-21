FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Eylül 2025 tarihinde altın piyasasında belirgin fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla altın çeşitlerinin alış ve satış fiyatları şekillenmiş durumda. Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunuyor.

21 Eylül 2025 Günlük Altın Fiyatları Analizi

Gram altın, saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 4.902,475 TL, satış fiyatı ise 4.903,406 TL olarak belirlendi. Gram altın, Türkiye'deki en yaygın alım satım yöntemi. Bu yüzden yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarının etkisiyle değişikliğe uğrayabilir.

Çeyrek altının alış fiyatı 7.843,96 TL, satış fiyatı ise 8.017,07 TL. Yarım altın ise alışta 15.638,90 TL, satışta 16.034,14 TL olarak kaydedildi. Çeyrek ve yarım altın, düğün gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Bu fiyatlar, alım satım sırasında göz önünde bulundurulması gereken önemli verilerdir.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 33.330 TL, satış fiyatı ise 33.833 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altınları, yatırımcılar arasında uzun vadeli birikim aracı olarak popüler. Fiyatlardaki değişimler, yatırımcıların karar verme süreçlerinde etkili olabilir.

Gremse altın, alış fiyatı 81.181 TL, satış fiyatı ise 81.781 TL seviyelerinde. Ata altının fiyatları ise 33.445 TL alış ve 33.668 TL satış olarak belirtildi. Ziynet altınları, alış fiyatı 31.375,84 TL, satış fiyatı ise 31.970,21 TL şeklindedir. Ziynet altını, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğu için talep görmeye devam ediyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gramı, alışta 2.747,98 TL, satışta 3.769,25 TL. 18 ayar bilezik gramı için, alış fiyatı 3.506,64 TL, satış fiyatı ise 4.012 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı, 4.560,97 TL alış ve 4.793,14 TL satış seviyelerinde tespit edildi. Bilezikler, hem yatırım aracı hem de kişisel takı olarak tercih ediliyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatı ise alışta 4.877,963 TL, satışta 4.878,889 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, yüksek saflık oranına sahip altın arayan yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluyor.

Altın fiyatlarının güncel durumu, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik gelişmelerle paralel olarak değişiyor. Yatırımcıların güncel fiyatları takip etmeleri ve piyasa koşullarını değerlendirmeleri faydalı. Altın, tarihsel olarak güvenli liman aracı olarak görülse de, fiyatlar üzerindeki etkileri dikkate alarak stratejik kararlar almak önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.902,48
4.903,41
% 1.35
23:59
Ons Altın / TL
152.409,95
152.571,97
% 1.33
23:58
Ons Altın / USD
3.685,37
3.686,07
% 1.13
23:58
Çeyrek Altın
7.843,96
8.017,07
% 1.35
23:59
Yarım Altın
15.638,90
16.034,14
% 1.35
23:59
Ziynet Altın
31.375,84
31.970,21
% 1.35
23:59
Cumhuriyet Altını
33.330,00
33.833,00
% 0.57
13:01
