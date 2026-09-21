Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük altın fiyatları incelendiğinde, gram altının alış fiyatı 6.828 TL, satış fiyatı ise 6.829 TL olarak kaydedildi. Bugün gram altında yaşamış olduğumuz %0,53'lük bir günlük geri çekilme gözlemlenirken, haftalık bazda ise toplamda 46 TL ve %0,68’lik bir yükseliş kaydedildi. Bu yükseliş, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda. Aynı zamanda, ons altın fiyatı da 4.353 $ düzeyinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 48,80 seviyesinden işlem görüyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın almayı düşünen yatırımcı, 14 adet gram altın alıp, 4.390 TL'ye sahip olurken, çeyrek altın yatırımı yapanlar 8 adet çeyrek altın alıp, 10.673 TL'ye elinde bulunduruyor. 100.000 TL ile yapılan bu işlemler, piyasa dinamikleri açısından önem taşırken, yatırımcıların güncel fiyatlarla nasıl stratejiler geliştirebileceğine ışık tutuyor.

Hafta genelinde gram altının 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.785 TL iken, son kapanışında 6.831 TL seviyesine ulaştığı görülmekte. Bu da gram altında kesin bir yukarı yönlü hareketin izlenebileceğini ortaya koyuyor.

21 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.828 TL 6.829 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.925 TL 11.166 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.783 TL 22.332 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.246 TL 45.930 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.711 TL 4.930 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.665 TL 5.450 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.351 $ 4.351 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.826 TL 6.834 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.922 TL 11.174 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.776 TL 22.347 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.246 TL 45.930 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.712 TL, direnç seviyesi ise 6.908 TL olarak belirleniyor. Ons altın içinse destek 4.285 dolar, direnç ise 4.400 dolar seviyelerinde izleniyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesinin, piyasa hareketlerinde önemli rol oynayabileceği düşünülüyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular