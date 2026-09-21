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Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük olarak gram altın alış fiyatı 6.828 TL, satış fiyatı ise 6.829 TL olarak belirlenirken, haftalık bazda 46 TL ve %0,68’lik yükseliş kaydedildi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük altın fiyatları incelendiğinde, gram altının alış fiyatı 6.828 TL, satış fiyatı ise 6.829 TL olarak kaydedildi. Bugün gram altında yaşamış olduğumuz %0,53'lük bir günlük geri çekilme gözlemlenirken, haftalık bazda ise toplamda 46 TL ve %0,68’lik bir yükseliş kaydedildi. Bu yükseliş, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda. Aynı zamanda, ons altın fiyatı da 4.353 $ düzeyinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 48,80 seviyesinden işlem görüyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın almayı düşünen yatırımcı, 14 adet gram altın alıp, 4.390 TL'ye sahip olurken, çeyrek altın yatırımı yapanlar 8 adet çeyrek altın alıp, 10.673 TL'ye elinde bulunduruyor. 100.000 TL ile yapılan bu işlemler, piyasa dinamikleri açısından önem taşırken, yatırımcıların güncel fiyatlarla nasıl stratejiler geliştirebileceğine ışık tutuyor.

Hafta genelinde gram altının 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.785 TL iken, son kapanışında 6.831 TL seviyesine ulaştığı görülmekte. Bu da gram altında kesin bir yukarı yönlü hareketin izlenebileceğini ortaya koyuyor.

Güncel Altın Fiyatları

21 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.828 TL 6.829 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.925 TL 11.166 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.783 TL 22.332 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.246 TL 45.930 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.711 TL 4.930 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.665 TL 5.450 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.351 $ 4.351 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.826 TL 6.834 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.922 TL 11.174 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.776 TL 22.347 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.246 TL 45.930 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.712 TL, direnç seviyesi ise 6.908 TL olarak belirleniyor. Ons altın içinse destek 4.285 dolar, direnç ise 4.400 dolar seviyelerinde izleniyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesinin, piyasa hareketlerinde önemli rol oynayabileceği düşünülüyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.826 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 682.639 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.166 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.351 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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